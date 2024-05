Romina de Gran Hermano se puso de novia y un exintendente peronista le hizo una escena de celos

Recientemente, Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que Romina Uhrig le dio una nueva oportunidad al amor y el afortunado sería, según el conductor, Damián Ávila, exparticipante de Combate.

"Él estuvo en El Hotel de los Famosos y es un ex Combate, él es Damián Ávila. Ahora está trabajando en el programa de mi amiga Laurita Fernández. Ella seguro me lo va a desmentir, pero Ávila empezó una relación con nuestra querida Romina Uhrig. ¡El cambio que metiste de Festa a éste! Me encanta la pareja", contó el periodista de espectáculos.

Damián Ávila, el nuevo novio de Romina Uhrig. Créditos: Instagram Aviladami.

Y quien no se habría tomado muy bien esta noticia fue Walter Festa, exmarido de Uhrig. El exintendente de Moreno acusado de lavado de dinero, compartió un video en TikTok (@Walterfesta) cantando un tema de Uriel Lozano, que tiene una letra muy particular que estaría dirigida a Romina Uhrig.

"Esta canción, es para ella que está con él pero piensa en mí", dice la primera parte del video, donde Festa hace fonomímica. Y luego, la canción inicia con la siguiente frase: "Te diste cuenta no es igual, es diferente, no te pone la piel bien caliente".

Este fue el video que compartió Walter Festa que estaría dedicado a Romina Uhrig

La publicación de Walter ya tiene más de 65 mil reproducciones en TikTok, y decenas de me gustas y comentarios. Algunos usuarios de la red social comentaron el video de Festa y le recomendaron "pasar página". Sin embargo, la expareja de la influencer dijo que ya superó este tema.

¿Será que Walter Festa no puede dejar de pensar en ella?