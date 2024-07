Celina Rucci reveló lo peor de su lucha contra la leucemia: "Tuve miedo todo el tiempo"

Celina Rucci vivió momentos de suma tensión ya que se le diagnosticó leucemia. Se sabe que es algo más que complicado, que el tratamiento es sumamente invasivo y que no asegura seguir con vida. Sin embargo, Rucci ganó esa batalla y sigue dando pelea.

Recientemente, Celina estuvo en Desayuno Americano y habló de distintos temas. Obviamente estuvo presente el tema de la leucemia y de todo lo que hizo para poder superarla, pero además habló de su casamiento, algo que trajo mucha felicidad a lo largo de la entrevista.

En relación a lo vivido, Rucci dijo: "El tratamiento es muy invasivo. No tenía síntomas. En ese momento caminaba dos horas, era lo único que podíamos hacer. Un día me despierto y tenía un registro de unos puntitos rojos en la mano y estaba violeta. Yo me había auto mentido y cuando Federico lo ve, le saca una foto y se la manda a un amigo hematólogo".

Rucci durante su tratamiento

Luego, Celina indicó: "Todo el momento tuve miedo, es imposible no tenerlo. Y aquel que esté transitando esto no se sienta mal por tener miedo por le tenemos miedo a lo desconocido. El tratamiento es muy invasivo, nunca te dan el alta".

Para finalizar el tema, sostuvo: "Lo importante es cómo lo transitamos. Tuve varias etapas, la primera lloré y me hice todas las preguntas lógicas que te tenés que hacer. Y después encaré la chance del tratamiento y me aferré a eso. Vivís con un revólver en la cabeza esperando que en algún momento vuelva a aparecer o no. Nunca te dan de alta, es la incertidumbre".

Celina se casará en breve

Por último, Celina Rucci anunció que se casará con el médico Federico Girardi, su pareja desde hace muchos años: "Me propusieron matrimonio con una manta que decía: 'te querés casar conmigo'. No me pude resistir a ese hombre. En septiembre vamos a hacer una fiesta de unión con Federico con familiares e íntimos amigos. Y en marzo se viene la legal acá".