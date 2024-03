El conmovedor posteo de Celina Rucci a un año de su trasplante de médula

En el año 2020, la vida de Celina Rucci tuvo un quiebre: le diagnosticaron leucemia, por lo que comenzó una dura batalla de años por salir adelante. En 2023, apareció una donante de médula anónima. Se trata de una mujer francesa, que le posibilitó tener una nueva oportunidad.



Ahora, a un año de aquel guiño del destino, la ex vedette se muestra muy agradecida y feliz, pero sabiendo que la pelea continúa. En un emotivo posteo en Instagram, hizo su balance de este tiempo. ¿El detalle particular? Lo hizo con fotos celebrando en París, la capital de Francia.

Celina Rucci, a un año de su trasplante de médula. Foto: @celinarucciok.



“Como un ave fénix voy resurgiendo de mis cenizas. Hoy hace un año me dieron una nueva oportunidad de vida, una mujer francesa, mi donante, fue mi match para permitirme seguir en este plano”, comenzó escribiendo Celina Rucci.



“Hoy brindo al cielo por ella, por las personas que me acompañaron en todos los momentos. No fue fácil, aún no lo es, pero tengo una bendición absoluta”, agregó la ex vedette, muy agradecida con la nueva oportunidad que le dio la vida.



Asimismo, Celina Rucci le dedicó unas hermosas palabras a su pareja, el médico Federico Girardi. “Tengo por primera vez en mi vida un hombre que, a pesar de todo, siempre está, que me ama y me enseña a levantarme cada vez que me caigo”, expresó.

El posteo de Celina Rucci a un año de su trasplante de médula. Foto: @celinarucciok.



“Tengo amigos, familia, que me hacen sentir amada y contenida. Tengo miedos y muchas dudas, pero sobre todo siempre encuentro dentro de mí un rato de esperanza. Y mi biblia es el amor. Gracias”, siguió Celina Rucci en su emotivo posteo.



Si bien hoy disfruta de la nueva oportunidad, la ex vedette es consciente de que aún debe seguir con la guardia alta, pero sin dejar de celebrar la vida. “Aún falta mucho camino por recorrer. Y cada día es un gran aprendizaje. Pero hoy, hoy se celebra”, concluyó.