Mónica Ayos recordó el día que Natalia Oreiro le enseñó a comer con palitos chinos

Es cierto que pasaron muchos años desde que se fue del país, que ya no vive en la Argentina ni se la ve trabajando en proyectos locales. Sin embargo, Mónica Ayos pasó por Noche al Dente (América) y demostró que tiene a su tierra muy presente en el día a día.

Dente le preguntó si era verdad que Natalia Oreiro le enseñó a comer con palitos japoneses cuando compartieron elenco en Sos mi vida (2006). Ante esto, Ayos manifestó: "Sí, me enseñó, con Nati nos hicimos amigotas mientras grabábamos Sos mi vida". Además, confesó que fue en esa época que probó sake caliente por primera vez.

Luego, Mónica profundizó sobre la relación con Nati: "Para la Monita de Sos mi vida (personaje de Oreiro), nos intercambiábamos ropa. Ella tenía ropa de sus personajes y yo le prestaba lo que usaba para las comedias, y nos servía mucho. La primera vez le dije: ‘No quiero que te enojes, pero me parece que la Monita tendría que usar esto’. ‘¿Cómo me voy a enojar?’, me dijo. Ella es súper generosa, humilde, copada, genia... Yo soy cero chupamedias, pero laburé con esta tipa y es un diez".

La actriz junto a su pareja y sus hijos

Una de las parejas más consolidadas del medio artístico, sin dudas, es la de Mónica Ayos y Diego Olivera, quienes están juntos hace más de 20 años, tiempo en el que formaron una hermosa familia, con dos hijos.

En su visita a Noche al Dente, Mónica Ayos habló de su historia de amor con el actor, a quien conoció "oficialmente" en Matrimonios y Algo Más. Sin embargo, hay otra versión, revelada sorpresivamente por la actriz: resulta que iban al mismo colegio desde chicos.

Mónica junto a Diego Olivera

"Él me lleva cinco años. Yo iba a primer año y él iba a quinto. Después yo me fui a vivir con mi abuela y no nos vimos más, pero nuestros padres trabajaban juntos, el papá de Diego cantaba folklore y la mamá era productora de Telefe. Y mis papás bailarines de tango. Nos conocemos desde chiquitos sin saberlo", contó Mónica Ayos.