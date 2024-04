La insólita forma en la que arrancaron su historia de amor Mónica Ayos y Diego Olivera

Una de las parejas más consolidadas del medio artístico, sin dudas, es la de Mónica Ayos y Diego Olivera, quienes están juntos hace más de 20 años, tiempo en el que formaron una hermosa familia, con dos hijos.



En su visita a Noche al Dente, Mónica Ayos habló de su historia de amor con el actor, a quien conoció “oficialmente” en “Matrimonios y Algo Más”. Sin embargo, hay otra versión, revelada sorpresivamente por la actriz: resulta que iban al mismo colegio desde chicos.



“Él me lleva cinco años. Yo iba a primer año y él iba a quinto. Después yo me fui a vivir con mi abuela y no nos vimos más, pero nuestros padres trabajaban juntos, el papá de Diego cantaba folklore y la mamá era productora de Telefe. Y mis papás bailarines de tango. Nos conocemos desde chiquitos sin saberlo”, contó Mónica Ayos.



Ante la pregunta de Fernando Dente sobre cuál es la fórmula para que el amor no se termine después de tantos años en pareja con Diego Olivera, la actriz contestó fiel a su estilo picante, con mucho humor y descontracturado.



“Como el conchero. Una va bajando 200 escalones y no se cae. Son muchos años, dos décadas, cambio de país”, contestó Mónica Ayos, entre risas, no sólo de ella y del conductor, sino de quienes estaban detrás de cámara.

Mónica Ayos habló de su amor con Diego Olivera. Foto: captura de TV.



“A mí me encanta lo que le pasó a él, porque dejó de ser el marido de Mónica Ayos, el hermano de Federico Olivera, el hijo de Teresa Waiger. Si bien acá él hizo su carrera, en México él es Diego Olivera, Es maravilloso todo lo que le pasó y se lo merece tanto porque es talentoso y una gran persona”, expresó Mónica Ayos.



Por último, la actriz compartió cuál es su sensación después de más de dos décadas junto a Diego Olivera. “Esto lo digo siempre: si esto terminara mañana, fue un éxito. Tenemos una hija de 20 años, un hijo que va a cumplir 32”, cerró.