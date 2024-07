Lionel Messi reveló si es muy celoso de Antonela Roccuzzo: "Hace tiempo que..."

Este fin de semana se conoció la hoja de ruta de la Scaloneta en la Copa América. Argentina ganó su grupo, Ecuador le empató a México en un partido que tuvo de todo y quedó definido que la Albiceleste se medirá con el equipo de la Mitad del Mundo en cuartos de final.

Sin embargo, entre partido y partido, hay momentos de relax. En uno de ellos, Messi habló con el streaming de su sobrino Tomás, Dispuestos a Todo, y opinó del siempre controvertido tema de los celos, en este casi si es celoso de Antonela Roccuzzo.

"¿Leo Messi es celoso?", fue la pregunta clave. Ante esto, Messi dijo: "No, la verdad que ahora no. Cuando era más joven, más pibe, era celoso, pero hace un tiempo que no". Luego, se le consultó: "¿Qué te ponía celoso por ejemplo?", a lo que Lionel dijo: "No me acuerdo, pero sí recuerdo que era bastante celoso cuando estábamos de novios, al principio".

La pareja está más que consolidada

Faltan tres días para el primer duelo de los cuartos de final de la Copa América 2024, que tendrá como protagonista a la Selección Argentina frente a la de Ecuador. Hay altas expectativa para lo que promete ser un entretenido y disputado encuentro, y todas las miras en la previa están puestas en el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Leo finalizó el partido de la segunda fecha ante Chile por la fecha 2 de la fase de grupos con molestias en su pierna derecha. Según se pudo saber por lo estudios realizados con posterioridad, la lesión que aqueja al 10 es una fuerte contractura en el aductor de la pierna derecha. Si bien no es de extrema gravedad, se decidió para preservar su estado físico que no jugara ante Perú, compromiso que vio desde el banco de suplentes.

Messi en el streaming

Pasada la fase de grupos y con los playoffs en la mira, aún no se sabe con precisión cómo llegará al partido contra Ecuador. Messi ya se reincorporó a los entrenamientos del plantel a la par de sus compañeros, pero lo cierto es que aún no está recuperado al 100%. Según expresó Walter Samuel en conferencia de prensa luego del último encuentro, están viendo su evolución "día a día".