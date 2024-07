Paredes reveló el consejo que le dio Messi tras errar su penal ante Perú: “Me dijo si…”

A muchos los sorprendió que Leandro Paredes sea el encargado de patear el penal en el partido que la Selección argentina le ganó a Perú. No por su pegada, una de las mejores que tiene Lionel Scaloni, si no porque estaba Ángel Di María y fue quien agarró la pelota una vez que marcaron la pena máxima.

Lamentablemente el remate del futbolista de la Roma dio en el palo, justo en el dia de su cumpleaños, y luego de lo sucedido no ocultó su amargura por lo ocurrido, previo agradecimiento al Fideo quien se lo cedió. "Se lo pedí a Ángel, hoy lo jodía un poco que si había un penal me lo dejara. No pude convertir, pero por suerte no influyó en el resultado", dijo.

¡PAREDES FALLÓ EL PENAL Y ARGENTINA SE PERDIÓ EL SEGUNDO!



El remate del mediocampista pegó en el palo izquierdo de Gallese y la Albiceleste no pudo aumentar el marcador ante #Perú. #CopaAmérica pic.twitter.com/I1C0O8nnBB — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2024

Luego, reveló que tuvo una charla con Lionel Messi quien le hizo una particular pregunta: "Me dijo si había mirado al arquero porque se había movido antes. Le dije que no porque ya tenía decidido donde patear. Duele errar porque siempre dije que en la Selección no iba a cambiar hasta que erré. Hoy cambié y erré".

"Para nosotros es muy importante esta victoria porque demostramos que no importa quién juegue, que lo seguimos haciendo de la mejor manera. Hoy entraron chicos que no venían jugando y lo hicieron como si no fuera así", remarcó. Por último hizo hincapié en la paciencia: "Mejoramos mucho en el segundo tiempo, lo importante era mantener la tranquilidad y la confianza".

La siguiente presentación del seleccionado nacional será frente a Ecuador el jueves 4 de julio a las 22 en el NRG Stadium de Houston. El ganador entre Argentina y Ecuador se medirá ante el que se imponga del cruce entre Venezuela, que finalizó primero con puntaje ideal en el grupo B, y Canadá.