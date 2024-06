Fátima Florez confesó cómo era su relación con Karina Milei a tres meses de su separación del presidente

Se terminó el amor, así raudamente, sin previo aviso ni indicios notorios. Esa historia, tan mediatizada, de amor de Javier Milei y Fátima Florez culminó repentinamente en Miami, en uno de los viajes del primer mandatario y a través de un gélido comunicado de prensa.

Desde ese punto, se ahondó en la búsqueda de los motivos o al menos de más detalles de esa ruptura tan resonante. Aunque nunca trascendieron y mucho menos de la boca de los protagonistas. En ese sentido, la cómica acaba de aportar algunas señales.

¿Qué pasó? Fátima visitó el programa de Nelson Castro en TN, en una charla que se produjo en el interior de su camarín. Ahí, la blonda aceptó describir las características de su relación con Karina Milei, un aspecto poco abordado y que trajo sorpresas por sus definiciones.

Ante la pregunta del histórico periodista, Florez resumió: “Me llevaba muy bien”. Nelson procuró ahondar en ese lazo de cuñadas y le retrucó con mucha curiosidad: “¿Cómo es Karina? ¿Difícil?”. Así, la actriz volvió a expresar de manera escueta sobre la funcionaria pública.

De esa manera, Fátima repitió: “No, no. Siempre mi relación es muy buena. Yo nunca he tenido problemas con nadie”. Y luego se relajó un poco y compartió una infidencia de Karina: “Fue muy buena, de hecho ella me ha comentado que ha venido antes a verme al teatro, que le gustaba mucho mi trabajo, así que es muy buena, muy buena”.

Florez habló de su vínculo como cuñada con Karina.

Fátima Florez contó cómo se llevaba con Karina Milei

En otro tramo de la entrevista, Castro le consultó sí conserva un sentimiento con el primer mandatario y eligió esquivar el tema al sostener: “Sigo enamorada de mi profesión. Yo estoy profundamente enamorada de mi profesión, que me acompaña hace tantos años, que me da tanta felicidad, que me da fidelidad, porque ustedes, que están en sus casas viéndome, me eligen hace tantos años”.