Pity Álvarez volvió a Mendoza luego de trece años ante un gran marco de fanáticos que no dudaron en asistir al espectáculo.

Pity Álvarez finalmente se presentó en el Teatro Frank Romero Day el sábado 13 de junio. El cantante regresó a la provincia de Mendoza luego de 13 años y lo hizo por primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde los fanáticos saltaron y cantaron con sus históricos hits.

La presentación formó parte de la serie de conciertos con los que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados regresó a los escenarios. Antes de tocar en la provincia, se presentó en Córdoba con un espectáculo multitudinario donde reunió alrededor de 35.000 personas y en Rosario, donde más de 20.000 fanáticos disfrutaron de la música.

El show del Pity Álvarez comenzó a las 19:30 horas y tuvo una duración aproximada de 3 horas. Esto no es todo, ya que Setas, la banda mendocina, fue la encargada de comenzar a encender el escenario a las 16:30.

Pity Álvarez hizo vibrar al Frank Romero Day con su show Pity Álvarez hizo vibrar a Mendoza con un arengador show en el Frank Romero Day Durante su presentación, Pity Álvarez recorrió algunos de sus mayores éxitos de su carrera, interpretando temas emblemáticos como "Religion", "Está Saliendo" y "Volver a Casa". En el tramo final, desató la ovación del público con clásicos como "Nunca quise", "Quieren Rock" y "Una Piba", canciones que hicieron vibrar cada rincón del Teatro Griego Frank Romero Day.

Pity Álvarez en Mendoza Gran marco de público en el show del Pity Álvarez. Foto: Marcos García / MDZ. Como era de esperarse, el pogo también se hizo presente durante la noche mendocina. Miles de fanáticos acompañaron cada canción con saltos, bandera y ovación, convirtiendo al teatro griego en una verdadera fiesta de rock.