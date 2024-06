Las fotos nunca vistas de Fátima Florez cuando era parte de Las Primas

Si bien Fátima Florez lo niega rotundamente, en los últimos se confirmó, mediante testimonios e imágenes, que formó parte del grupo musical llamado Las Primas. Fue hace más de 24 años, etapa que, evidentemente, quiere borrar por completo.



Karina Ranni, ex integrante del grupo, le confirmó al programa Empezar el Día, de Yuyito González, la participación de la ex pareja del presidente Javier Milei. “Si Fátima no lo quiere decir, yo la entiendo. Ella dijo que estuvo de suplente en una gira por Perú y puede ser cierto, porque había mucha rotación de chicas, pero fue Prima”, comentó.

Fátima Florez con Las Primas. Foto: Pronto.



Por su parte, Karen Salas, otra exintegrante, reafirmó los dichos de su excompañera. “Fui Prima en el 2000 con Fátima... Si ella no hubiera sido Primera, no lo hubiera conocido a Norberto y hoy no sería Fátima Florez. Todo pasa y sucede por algo”, contó.



“Fátima no tenía una buena relación con su familia. No sé por qué específicamente. Norberto fue una parte muy contenedora en su vida. Él le puso Fátima porque se llama Eugenia y le decíamos Eugene”, agregó Karen Salas sobre Fátima Florez.



Asimismo, la periodista Paula Varela reveló el motivo por el cual Fátima Florez no quiere saber nada con reconocer que formó parte de Las Primas en el pasado. “Ella no quiere que se sepa porque era Prima suplente en las giras. Y detesta este momento de su vida”, sostuvo.

Fátima Florez con Las Primas. Foto: Pronto.



Por otra parte, el archivo de Pronto sacó a la luz el material fotográfico que confirma que Fátima Florez integró el grupo Las Primas, aunque en las imágenes se la vea irreconocible. “Estas son las primas del 2000. No somos las mismas de antes, porque se volvió con la idea de rehacer el conjunto, pero no con las mismas chicas”, comentó Karen Salas.



En aquella época, Verónica Donángelo, Karen Salas Correa, María Eugenia Florez (hoy, Fátima Florez) y Daniela Muñoz formaban parte del grupo, con el cual aspiraban a ser las “Spice Girls” argentinas, algo que, no hace falta aclararlo, no sucedió.