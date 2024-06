Dani La Chepi denunció que su ex no le pasa cuota alimentaria por su hija hace años: “Me rendí y…”

Suele iluminar cualquier espacio con su sola presencia, merced a esa cualidad innata de generar una sensación de simpatía e inteligencia para el humor. Dani La Chepi se destaca por sus dotes, esos que la catapultaron, en los últimos años, a ganarse un lugar en el colectivo imaginario.

La comediante edifica momentos de sonrisas, principalmente en sus redes sociales, donde interpreta con maestría diversos contenidos, siempre con el código de la risa. Empero, en este momento salió a explicar un panorama personal muy adverso y espinoso.

Dani visitó el piso de Desayuno Americano y con total honestidad describió el calvario que atraviesa en la crianza de su hija Isabella, más precisamente por la ausencia de una cuota alimentaria de parte del padre de la niña. Sin tapujos, ni eufemismos, la famosa admitió que no recibe ni un peso por mes.

Envuelta en una sinceridad absoluta, la blonda contó las dificultades de no disponer de una presencia sólida y real de su ex pareja. “Soy sola. Isa tiene un papá. Ella vive 24/7 conmigo y cada 10 o 15 días se va con el papá. Ponele de un sábado, si lo logramos, a un domingo. Lo ama a su papá y él la ama a ella”, aseguró.

En cuanto a la necesaria y correspondiente obligación del padre de su pequeña, en cuanto al aporte de dinero para todo lo concerniente al crecimiento de Isabella, Dani sostuvo: “Pero ser buen padre no significa solamente pasar una cuota, cosa que yo no recibo hace años”.

La famosa admitió que cría sola a su hija en lo económico.

Dani La Chepi confesó que su ex pareja no le pasa cuota alimentaria por su hija

Además, La Chepi explicó los motivos que la impulsaron a no batallar en los tribunales por la cancelación de la histórica deuda de su ex: “Sí, es legal. Pero no peleé nada. Por un montón de motivos personales. Yo me rendí y no es un buen ejemplo para las mujeres, claramente lo que estoy diciendo”.

“No se pudo. Entonces estoy preservando a mi hija desde lo emocional. Mientras yo pueda ser el sostén de mi hija, que creo que lo voy a ser siempre, porque no se me cae un anillo para ir a laburar de cualquier cosa porque toda mi vida laburé de un montón de cosas”, agregó sobre la mantención en solitario de su niña.