Dani La Chepi contó por qué mandó a su nuevo novio a depilarse las zonas íntimas

Luego de superar un inconveniente de salud, Dani La Chepi retomó su buen humor habitual. Es por eso que, en un diálogo con su pareja, tuvo un particular ida y vuelta que mostró a traves de las stories de Instagram. En un marco de total confianza, recordó un particular suceso que vivió con un ex.

Dani le pidió a su ex que se depilara los testículos, luego de recibir un comentario que estuvo lejos de gustarle. Ahora, la charla comenzó cuando ella mostró sus piernas y manifestó que no se depila. "¿Qué es lo que te excita?", le consultó la querida humorista a su pareja. "Esto, mi amor", fue la respuesta referida a que no se depilaba. "¿Esto? ¿Mis pelos? ¿De todo mi cuerpo?", fue la siguiente consulta, respondida afirmativamente.

"Y pensar que yo salí con un chico un par de veces, estaba todo bien y, cuando tomó confianza y coraje, me dijo otra cosa. Le encantaba estar conmigo, pero para la próxima vez que nos veamos, que me pasara cera. Le dije que se pase él cera en las bolsas testiculares y después me avisara", manifestó Dani La Chepi, recordando un episodio del pasado.



Dani actualmente está en pareja

Para finalizar, la humorista publicó de forma tajante: "Como cuando te piden el *. Primero probemos con el tuyo y, si te copa, pruebo yo".

Recordemos que, luego de un periodo donde sufrió depresión y ansiedad, Dani encontró el amor. En una participación en Noche al dente, la actriz reveló que está muy feliz con su nueva relación ya que es una persona de bajo perfil mediático: "Él detesta las cámaras, gracias al cielo. No como la relación anterior, que estaba un poquito cebado", aseguró.



La humorista recuperó la sonrisa luego de un problema de salud

Las primeras imágenes de los novios llegaron a través de LAM, que se hizo eco de las imágenes y lograron capturar a Julián, la nueva pareja de la influencer, que celebró un año más de su reciente compañera. Se trata de un hombre entre 40 y 50 años, canoso y de altura bastante prominente.