La cruda confesión de Dani La Chepi sobre su salud mental

La humorista Dani La Chepi comenzó un día como comediante en las redes sociales, hasta que logró dar el salto a la televisión. A pesar de que todo puede parecer soñado en su vida, no todo es tan así, según ella misma contó.



En las últimas horas, en diálogo con Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalia Dlugi, Dani La Chepi hizo una sorprendente confesión con respecto a su salud mental y a su durísima historia de vida.

Dani La Chepi habló de su salud mental.



“Sigo en tratamiento. Algunos días estoy feliz y otros días no me levanto del sillón, pero me permito estar cansada”, contó la humorista en la sentida charla que se escuchó por La Once Diez.



Si bien el momento que describe puede parecer muy negativo, logró rescatar algo positivo. “A veces, entendés que no todo es el laburo. Necesité tocar fondo para volver a pensar como cuando una era chica”, confesó Dani La Chepi.



Por otra parte, al referirse al vínculo con sus padres, contó que ellos desconfiaban de los psicólogos y los terapeutas. En ese sentido, también enfatizó en que podrían haber sido de mucha ayuda si hubiesen considerado esa alternativa para tratar algunos problemas.

Dani La Chepi abrió su corazón y habló de su salud mental.



“Ojalá mi viejo hubiera ido al psicólogo, quizás hoy estaría vivo. Ojalá mis viejos hubieran hecho terapia de pareja”, comentó Dani La Chepi, quien, justamente sobre ese mismo eje, remarcó que se encuentra en un muy buen momento con su nueva pareja.



Asimismo, la humorista contó que, en el mes de julio había caído en un fuerte estado de depresión tras padecer un carcinoma en una mama. “Tuve un trastorno de ansiedad y cuando me di cuenta de que me sentía mal, que no tenía fuerzas para levantarme y que veía todo negro, decidí pedir ayuda”, concluyó.