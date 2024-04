Dani La Chepi mostró cómo se le destrozó su casa nueva: “Le voy a hacer juicio al arquitecto”

Dani La Chepi sufrió un imprevisto que le trajo aparejado un fuerte dolor de cabeza. Y es que, luego de confiar en la recomendación de una expareja, decidió refaccionar su nueva casa pero los resultados fueron completamente desastrosos. En sus redes sociales compartió la angustia que esto le generó.

En diciembre de 2021, Dani La Chepi había anunciado con mucha emoción que finalmente estaba cumpliendo el sueño de tener una casa propia. La alegría era total, ya que fueron muchos años de trabajo y esfuerzo para poder comprarse su vivienda.

La influencer, una de las más populares y queridas de las plataformas, había podido adquirir un PH al que debía hacerle algunas refacciones, y finalmente ese trabajo se lo hizo un arquitecto amigo. Luego de concluir estas obras, todo parecía marchar a la perfección.

Sin embargo, durante las últimas horas la mediática sorprendió con un posteo en redes sociales dentro del cual advertía las imperfecciones que comenzó a ver en su casa. Hablamos de grietas que se fueron haciendo cada vez más grandes y otros problemas por el estilo.

Por eso mismo Dani La Chepi decidió compartir con sus seguidores unas palabras para descargarse y admitir la furia que sentía por ver el deplorable estado de su casa. “Tuve un acontecimiento anoche que tengo unas ganas de agarrar esto y…”, comenzó diciendo.

Entonces explicó el trasfondo de estos problemas con su hogar: “Resulta que cuando encontramos este dúplex detonado contrato un arquitecto recomendado por un ex y amigo mío. El chabón cagada en el techo, el pluvial, una detrás de la otra”.

Los posteos de Dani La Chepi mostrando cómo quedó su nueva casa.

“Cuestión, fuimos a juicio porque no se hace cargo de los errores. No puedo decir su nombre y estoy bloqueada en su Instagram. Lo cobraré, si lo cobro, en 5 años. Más allá de eso, arreglé todo pero hoy me encontré con una rajadura y al tocar un terrible agujero en la pared”, siguió detallando Dani La Chepi.

Luego agregó: “Es todo humedad y parece que un caño del aire acondicionado se arruinó, digo parece porque no sabemos por dónde mandó los caños. Básicamente, lo que hay que hacer es romper todo. Comenzó de nuevo buscando a Nemo. Más allá de que te lo recomienden pidan referencias”. Los posteos de Dani La Chepi mostrando cómo quedó su nueva casa.

Muy enojada pero angustiada, la influencer sentenció: “Ahora estoy con alguien y con mi hermano desde Brasil averiguamos absolutamente todo. Se hasta si tiene la Sputnik. No sé a ustedes pero a mí la injusticia y traición me liquidan. Me explotó un riñón y un carcinoma”. ¡Qué problema!