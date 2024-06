Malena Guinzburg reveló cómo fue su relación con su papá en lo laboral

Malena Guinzburg estuvo de invitada en Almorzando con Juana y detalló cómo fueron sus inicios en su profesión: ``Estoy pensando dónde dormí, no digo, a mí creo que justamente teniendo… algunos pueden decir "ah esta está acá porque es la hija de…´´´. Y Juana Viale se sintió tocada por este comentario y se hizo notar mientras se reían: “Eh hola” .

Malena expresó las inseguridades que le generó el tema de reconocimiento: “No sabés de lo que te hablo, ¿no? Y eso a mí me jugó en contra, a mí por lo menos, por mi inseguridad, por cómo soy yo, yo necesitaba estar como muy segura de que me lo había ganado y no que papá me ponga en un programa”.

Guinzburg agregó: “De hecho, no hay que estudiar psicología para darse cuenta que yo recién me animé y empecé, me empezó a ir mejor en esta profesión de comediante, de actriz, cuando papá murió, digo no, puede ser un poco casualidad. Sebastián es medio culpable también”.

La actriz explicó el por qué considera a Sebastián culpable de esto: “No, porque yo cuando, después de que murió papá, hablamos. Él ya creo que porque quería reemplazarlo, entonces empezó a ver…” Bromeó y todos los presentes en el programa ríeron: “¿Che quedó algo de tu viejo para que me prestes?”.

Contó cómo fueron sus inicios y cómo tuvo que ver Sebastián: “Y empecé a laburar como productora en el metro y medio, en su momento en radio metro y ahí estaba lleno de standuperos desde Sebas, Peto, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao que laburaba en la radio, y como que me fueron contagiando esta cosa del stand up y ahí arranqué”.

Malena recordó la ayuda de su papá para su profesión.

El Stand Up no es algo que ella tenía y explicó cómo fue que comenzó: “Yo no hacía Stand up, yo hacía teatro, muy, muy vocacional, éramos más arriba del escenario que abajo, como esa cosa de bueno nada, vamos en este galpón y hacemos lo que podemos. Y ya estaba un poco cansada también de eso, como de remarla en algo, siendo productora, queriendo alejarme un poco de la producción, pero a la vez me costaba y arranqué con el standup y me fue muy bien y ahí fue como que eso me abrió un montón de puertas para hacer otras cosas”.