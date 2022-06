Malena Guinzburg confesó a dónde encontró a su novio: “Me daba vergüenza”

Malena Guinzburg es actualmente una de las protagonistas de Las chicas de la culp, un fenómeno popular físico y virtual que está rompiendo toda clase de récord en escenarios y pantallas, que además está los viernes en el Teatro Metropolitan y tiene entradas agotadas de acá a dos meses.

Junto con eso, Malena está pasando por un gran momento en pareja y a sus 44 años disfruta de su novio Adrían tras un proceso que empezó hace casi un año por medio de una reconocida aplicación de citas.

“Venía de historias de mierda, en las que todo era sufrir. Y me di cuenta de que debería ser más fácil, sin forzarlo, sin histeria. (Adrián) es tan relajado y está tan bueno”, comentó Malena en Teleshow.

¿Y dónde empezó todo? Sí, en Tinder: “Había tenido todo, pero me daba mucha vergüenza estar ahí. Lo que pasa es que también, post pandemia, no quedaba otra para conocer gente”. Además, comentó que solo por momentos le creían que era ella: “Había tenido todo, pero me daba mucha vergüenza estar ahí. Lo que pasa es que también, post pandemia, no quedaba otra para conocer gente”.

“Me parece que es un lugar más donde se conoce, donde van los que están solteros, y supongo que algunos que no y están de trampa. Hay cosas que uno va aprendiendo. Tiene que empezar con un chistecito, con algo. Se llama Adrián. Fue cero histeria. Creo que empezamos a chatear un viernes y el domingo nos vimos. Fluía. Y me parece que eso fue lo diferencial. No, no soy de casamiento, pero sí me imagino con él. Digo, hoy estoy enamorada y quiero estar con él”, contó Malena.

Además, dejó un detalle sobre su querido novio que, en un primer momento y hasta ahora, lo cambió todo: “Para mí lo más saludable fue que no usaba redes sociales, entonces yo no estaba pendiente de ver si me likeó, o de subir una foto para que le guste, o hacerme la interesante. Eso es re tóxico, porque una está analizando un mensaje durante horas o un like. Y como él no tenía redes, no hubo histeria”.