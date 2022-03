Malena Guinzburg confesó cómo conoció a su novio y qué es lo mejor de la relación

La comediante y conductora Malena Guinzburg, que suele ser muy reservada con su vida privada, reveló algunas cuestiones vinculadas a su presente sentimental y contó cómo es su relación con su actual pareja, Adrián.



En diálogo con la revista ¡HOLA!, Malena contó cómo se conocieron: fue mediante una aplicación de citas, para lo cual tuvo que destrabar ciertos prejuicios por tratarse de una persona conocida. “Me daba mucha vergüenza, pero con la pandemia no tuve mucha opción”, dijo la conductora.



“Logré vencer mis prejuicios. Le di una chance a la app de citas y gracias a eso conocí a mi novio. Reconozco que el chat es un buen filtro. Con él hubo poco boludeo. Empezamos a chatear un viernes, el domingo nos vimos y ya pasó a ser algo real”, comentó Malena.





“Soy de las que podrían caer con el estafador de Tinder. No por salir con un tipo de guita, sino porque me gusta compartir y, si me lo pedís, te doy lo que sea”, agregó, haciendo referencia a la serie documental de la que tanto se habló en las últimas semanas.



Alguna vez contó que sufrió mucho en su vida por ser enamoradiza. En cuanto a esto, comentó: “Tuve muchos amores no correspondidos, me dejaron y a algunos tipos los lloré mucho más tiempo del que salimos. Pero todo sirve de experiencia. Descubrí que el amor no es sufrir. Hoy estoy muy enamorada y espero estar toda la vida con Adrián. Hacía mucho no me pasaba”.



Entre otras cuestiones abordadas en la entrevista con el citado medio, la comediante y conductora explicó cómo maneja la posibilidad de convertirse en madre: cuenta que mantiene una disputa interna entre lo que piensa hoy y el temor a lo que podría pensar en el futuro.





“Nunca tuve el deseo clarísimo de ser madre, aunque temo sentir que me perdí de algo maravilloso. Eso me genera más tristeza, porque no hay una persona que no te diga que sus hijos son lo mejor que les pasó en la vida”, expresó Malena.



“También soy de una generación en la que si no sos madre, algo te faltó. Entonces, ¿cuánto es deseo propio y cuánto es algo natural? Lo que siempre tuve en claro era que no quería ser una madre sola. Y no congelé óvulos. Igualmente, no es un tema que tenga tan presente”, sostuvo.