Tenso momento: fuerte cruce entre dos participantes de Masterchef Celebrity

Anoche se vivió un fuerte cruce entre dos participantes de MasterChef Celebrity. Todo comenzó cuando Malena Guinzburg decidió perjudicar a Joaquín Levinton y el músico no ocultó su bronca por lo sucedido, además de deslizar su descontento por el sorpresivo ingreso de la comediante al reality.

Santiago del Moro fue el encargado de anunciarle a Malena que tenía la posibilidad de sacarle hasta diez ingredientes a cada uno de los concursantes, o bien podía elegir quitarle más cantidad a alguno en particular. Sin dudarlo, la participante fue contra Levinton y se llevó la única proteína que tenía en la mesada, un filet de pescado.

"Me sorprende que Malena juegue así tan fuerte de entrada; ganarse enemigos desde ahora no está tan bueno...porque cuando seamos poquitos, ahí te quiero ver", comentó sorprendida Mica Viciconte.

"Joaquín había dicho que no se encariñó conmigo todavía, así que no tengo nada que perder", se justificó Malena "Y vas bárbaro para que me encariñe", respondió el cantante de Turf. En este sentido, Levinton no dudó en cuestionar la decisión de elegirla como participante en un momento tan avanzado del programa: "Es injusto que vos vengas así de un día par el otro y de repente participes", expresó.

"Yo no tengo la culpa de ser la nueva, yo quiero integrarme, pero me odia Joaquín", se defendió la comediante. A partir de ese momento el cruce se intensificó: "Me voy a vengar de Malena, yo no soy rencoroso, pero esta vez aunque no llega al odio, está casi cerca".

A pesar de todos los obstáculos, el músico logró deslumbrar a los expertos con una preparación que denominó "sopa milagrosa". Inmediatamente, Malena reconoció: "Creo que no me alcanzarían diez temporadas para que me perdone".

Finalmente, el cantante sostuvo que no habría actuado igual que su contrincante: "Le sacaría un poco a cada uno para no joder a nadie, esa es mi manera de ser. Malena, te ganaste un enemigo poderoso; estoy enojado porque no puedo creer tanto rencor y resentimiento. La cocina es un elemento de amor, así que el que no ama, que no cocine", concluyó.