Nicolás Francella se va a Hollywood: de qué va a trabajar

Nicolás Francella supo consolidarse como uno de los grandes actores de la industria nacional, apartándose de la figura superlativa de su padre Guillermo y haciéndose un lugar en un mercado que lo está por catapultar a otras latitudes.

Es que el actor de 33 años está próximo a debutar en Hollywood junto a Rochi Hernández, con la película protagonizada por el francés Jean Reno, My penguin friend (Mi amigo el pingüino), que se estrenará el próximo 9 de agosto.

Sobre cómo se dio el salto, Nicolás detalló: “La propuesta me llegó por parte de un productor argentino que vive en Los Ángeles desde hace muchos años. Me contó que estaba basado en una historia entre un pingüino y un pescador en un pueblito de Brasil”.

“La historia me dio mucha intriga, me movilizó y cuando me llegó el guión, me lo devoré. De verdad, es una historia bellísima y le dije que quería ser parte del proyecto”, continuó desmenuzando sobre su primer coqueteo con Los Ángeles.

Francella reveló cómo fue la selección: “A los pocos días me mandaron algunas escenas para que prepare para el casting, que fue por Zoom, con los productores y con el director, David Schurmann. Al tiempo confirmaron que era parte del proyecto”.

Por otra parte, el hijo de Guillermo Francella admitió que el idioma pudo haber sido una complejidad: “Trabajar en otro idioma es difícil, es distinto. Uno está pensando en su idioma y actuando, y al mismo tiempo contestando en inglés”.

“La música, los tonos, los arranques y fines de frases son diferentes. Por momentos sentís que estás demasiado pensante. Fue mi primera experiencia en inglés y la verdad es que la pasé muy bien”, expresó el actor.

Por último, Nico Francella no ocultó su alegría: “Tengo mucha expectativa con el estreno, me hace ilusión poder viajar a la avant premiere en Los Ángeles, acompañar a la película y volver a ver a todo el elenco. Una nueva experiencia que quiero disfrutar todo lo que pueda”.