Leonardo Sbaraglia defendió a Guillermo Francella por sus dichos sobre Javier Milei

El martes por la noche, en LAM mostraron una nota a Leonardo Sbaraglia en la que el actor sentó su postura sobre el apoyo que Guillermo Francella le brindó al actual gobierno del libertario Javier Milei, que dividió aguas entre sus colegas.

“Es un error completamente salir a atacar, insisto, sea Guillermo o cualquier persona que opine o lo que sienta que tiene que opinar”, sostuvo Leonardo Sbaraglia, luego del revuelo que se armó a raíz de las declaraciones de Guillermo Francella.

El actor había dicho en una entrevista radial con Eduardo Feinmann que estaba esperanzado con el actual gobierno del libertario Javier Milei, aguardando con incertidumbre resultados favorables para el pueblo argentino tras el ajuste feroz.

“Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor”, había dicho el actor de El Encargado, entre otras cosas, en un contexto signado por el desfinanciamiento de entidades de la cultura como el INCAA, la amenaza de cierre del cine Gaumont y demás gestos que evidenciaron el lugar que esta gestión reserva para el área.

Leo Sbaraglia reflexionó sobre la grieta entre los actores. Captura TV.

El apoyo de Francella a Milei abrió una nueva grieta entre los actores entre los que lo cuestionaron, como Érica Rivas, Dolores Fonzi, Julieta Zylberberg, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, María Valenzuela, y quienes lo defendieron, como Luis Brandoni y Florencia Peña.

Y ahora, Leonardo Sbaraglia, ideológicamente parado en la vereda de enfrente del actor de Casados con hijos, salió a respaldarlo al reflexionar sobre este quiebre que separa a los artistas.

Guillermo Francella dijo estar esperanzado con el gobierno de Milei y los actores sentaron posición.

“¿Qué te pasa cuando escuchás actores contra actores?”, indagó el cronista de LAM. Y Leo fue contundente: “Eso es un error porque no creo que exista tal grieta entre los actores, es un error meterse con las opiniones de tal. Cada cual tiene que poder opinar lo que quiere porque vivimos en democracia y eso me parece totalmente legítimo y respetable. No me parece que haya que salir a atacar a alguien que piensa de una manera u otra”.

En ese sentido, el artista señaló que le parece que sus colegas fueron injustos con Francella. “El tema no es Francella, porque él puede opinar y decir lo que él quiera. Es un error completamente salir a atacar, insisto, sea quien fuere”. Florencia Peña apoyó a su colega de Casados con hijos, Guillermo Francella.

Leo Sbaraglia opinó sobre la fragmentación en las redes y demás medios

El actor reflexionó sobre el clima de época: “Lo que pasa es que estamos viviendo al mismo tiempo una especie de fragmentación terrible en las redes sociales, en los medios y hay que desmarcarse de eso, porque si no vamos a terminar comiéndonos unos a los otros”.

“Somos personas que ,cuando nos vemos a la cara y nos vemos de verdad, compartimos un montón de cosas para intercambiar", dijo, y opinó que en las redes “se saca mucho de contexto y se construyen cápsulas donde no existe, hasta de esta conversación, que no estoy diciendo nada malo de nadie, probablemente se pueda sacar algo que lastime a alguien y no estoy lastimando a nadie”.

Finalmente, Leonardo Sbaraglia repartió responsabilidades: "Nosotros somos personas comunes que la vemos pasar, pero te hacen creer que uno está en otro lugar y desgraciadamente los que están manejando las cosas están en otro lado. Esperemos que esas personas que tienen el poder de cambiar algo lo puedan estar haciendo porque si no nos vamos a ir a un desastre seguro”.