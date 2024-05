Su verdad: qué dijo Nico Francella sobre su relación con Emilia Attias

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim sigue dando nuevos capítulos para contar. Luego de que la bomba se dio a conocer en LAM, comenzaron a rumorearse supuestos terceros en discordia dentro del matrimonio, y uno de los nombres apuntados fue el de Nico Francella.

Nico Francella fue señalado por un supuesto acercamiento a Emilia Attias en una fiesta. Sin embargo, el actor rápidamente salió a defenderse y a desligarse del asunto, tras hablar con Laura Ufbal y negar haber tenido un vínculo con la ex Casi Ángeles.

"Hablamos con Nico y nos afirmó que prefiere no meterse en el tema, pero nos aseguró que su supuesta relación con la actriz 'es mentira'", escribió la periodista, advirtiendo que se comunicó con el hijo de Guillermo Francella por todas estas versiones que lo apuntaban.

Cabe destacar que justamente Nico Francella coincidió con Emilia Attias en la película En la mira, la cual se estrenó en 2022 y los tuvo como protagonistas. Sin embargo, más allá de haber trabajado juntos en este proyecto, nada habría pasado entre ellos.

Por su parte, Yanina Latorre, quien dio la primicia de la ruptura de la pareja, también reveló haber hablado con el actor de 33 años. La panelista de LAM explicó que hablaron luego de que explotara el conflicto y le explicó lo sucedido.

"Nico Francella no fue", aclaró la angelita, para luego profundizar parte del intercambio que tuvo con él: "Nico ni siquiera estaba enojado. Él creyó que lo había dicho yo. Nos mandamos mensajes. Me aclaró y me dijo 'Yani, yo no fui a la fiesta'".

¿Pasó algo entre Emilia Attias y Nico Francella?

"Sé que a estos chicos no les gusta quedar engrampados en estas cosas, por eso le aclaré que acá no dijimos que vos tenías que ver o que eras el tercero... y me dijo que hace años no pisa una fiesta", siguió relatando la esposa de Diego Latorre.