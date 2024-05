La tremenda frase del Turco Naim sobre Nico Francella, el amante de su mujer Emilia Attias

La separación del Turco Naim y Emilia Attias desató un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo. La pareja le puso punto final a su relación después de veinte años juntos, una situación en la que se habló de infidelidades y se apuntó a Nico Francella como uno de posibles involucrados.

Cabe destacar que Nico Francella y Emilia Attias coincidieron en En la mira, película que filmaron en 2022 y que los tuvo como protagonistas. A nivel profesional ese fue el vínculo, aunque también se dijo que estuvieron juntos en una fiesta de manera muy cómplice.

Cuando Yanina Latorre anunció la separación de la pareja y recordó una fiesta en la que la actriz bailaba muy pegada a otro hombre, Fernanda Iglesias contó que esa persona habría sido el hijo de Guillermo Francella. Sin embargo, horas después el actor desmintió el dato y dijo no haber estado presente esa noche.

Por otro lado, el propio Turco Naim habló con Pablo Layus sobre la ruptura con su esposa y revelar algunos detalles de la cuestión. Incluso se animó a hablar de estos supuestos terceros en discordia, intentando calmar las turbulentas aguas del escándalo.

"Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, hubo un desgaste", comenzó detallando el humorista desde Montañita, la ciudad ecuatoriana en la que se refugia tras la separación.

Refiriéndose a estas posibles infidelidades que trascendieron, intentó no profundizar en detalle y tratar de dejar una buena imagen: "Se produjeron cosas normales después de 20 años y decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo".

El Turco Naim, Nico Francella y Emilia Attias.

"Nos amamos. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa, tenemos una hija que es lo más lindo que nos dio la vida y la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen", siguió sumando, molesto con algunas de las versiones que empezaron a circular.