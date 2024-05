Cinthia Fernández reveló el terror que sufre por usar la ouija en su negocio de escapes

Los famosos pueden darse ciertos lujos que no son tan accesibles para el resto de los mortales. Es el caso de Cinthia Fernández, que reveló la temática exclusiva de su sala de escape, pero esto trajo polémica entre sus fans.

Cinthia vio la película Ouija y por eso una de las salas del escape room lleva esa temática. "La sala que preparamos creo que es peor que la película. Para que entiendan, yo ya no puedo entrar sola del cag... que me da la escenografía. Además de eso, se me abre una puerta de una de las habitaciones sola naturalmente", sostuvo la mediática.

Poco después, Fernández sostuvo: "Necesito charlar con ustedes una cosa... En el escape hay una sala que se llama Ouija, o sea... para empezar a jugar tienen que decir la frase, que no la voy a decir acá en mi casa", manifestó, además de relatar que ambientó la sala con el tablero del juego original.

Uno de los posteos de Fernández

"Si está el tablero y se dice la frase, por más que yo esté creando un escape y sea un juego, ¿hay manera de que eso se transforme en realidad?. O sea, chicos, recién ayer caí en consciencia de esta locura. Tengo que cambiar toda una sala", sostuvo Cinthia con cierta congoja pocos instante más tarde.

"Claro, es feo jugar a eso", "Estás invocando. Una vez que se dice la frase y es con la tabla, abrís la puerta del otro lado", "No deberías jugar con eso", "No sé, pero la casa donde está el escape es muy antigua. Ahí pasan cosas siempre", fueron apenas algunas de las reacciones de los fanáticos de la mediática.

Otra de las publicaciones de Cinthia

Ante la respuesta de su público, Cinthia empezó a pensar cambios: "Si cambio la frase estaría todo bien, ¿no? O sea, si yo digo otra frase, no pasa nada porque no estaría literalmente jugando". Para cerrar, indicó: "Me estoy dando cuenta de que ninguna sala de escape tiene esa temática. Tienen un montón, pero de Ouija no hay ninguno. No, chicos, estoy en crisis. Yo creo que cambiando la frase va".