Cinthia Fernández destrozó a Gran Hermano y contó la batalla económica que sufrió con la producción

Cada detalle de lo que sucede en Gran Hermano es noticia. Todo lo que pasa dentro de la casa queda registrado, por lo tanto los que estuvieron allí siempre lo recuerdan. En las últimas horas, Cinthia Fernández recordó el tiempo en el que estuvo en la versión de famosos (año 2007, junto a Amalia Granata o Hernán Caire), aunque sus conceptos no fueron muy elogiosos.

Sin vueltas, como siempre, Fernández tiró en una historia de Instagram: "Tardaron como seis años en pagarme". Lejos de querer guardarse algo, la modelo fue por más y sostuvo: "Arman todas las historias para que les sea funcional. Nada es casualidad". Esto sucedió luego de que la mediática estuviera presente en el streaming Bondi Live, lugar en el cual dijo: "No se habla de lo nefasto que es el detrás".

Luego, Fernández habló del tema económico y sostuvo que tenían que darle 12.000 pesos de ese momento: "Unos ratas. Tuve que poner abogado. Agradezco el lugar donde laburé porque después me siguieron dando oportunidades pero tampoco siento que fue como un salto", sostuvo, lejos de querer reconciliarse con la producción del programa.

La publicación de Fernández

"Ellos en realidad arman el personaje que necesitan, si le va mal al programa necesitan que pase algo. No, no volvería a participar ni en ped... ni mamada. Así me esté cag... de hambre", cerró Cinthia.

Recientemente, durante una entrevista con Ángel De Brito, la modelo se animó a sacar a la luz una desconcertante decisión que tomó, hace un tiempo. Sin pelos en la lengua, la influencer admitió que aseguró una parte de su cuerpo por una suma exorbitante y contó los motivos.

Cinthia en su paso por la casa

En este sentido, Cinthia Fernández explicó que debido a un accidente que vivenció durante su participación en el Patinando por un sueño, optó por tomar cartas en el asunto y aseguró su cola por un millón de dólares. “Me fascina”, remarcó la mediática, orgullosa de su resolución.