Cinthia Fernández reveló un polémico romance oculto que Laurita Fernández nunca quiso contar

En su visita a El Ejército de LAM, por el canal de streaming de Bondi, Cinthia Fernández metió la pata y mandó al frente a Laurita Fernández al sacar a la luz un romance que la conductora y bailarina nunca quiso contar.



En un momento de la charla, a Cinthia Fernández se le escapó una frase que dejó sorprendidos a los conductores. “Se lo estaba… a Martín, porque ellos estuvieron juntos”, reveló la polémica mediática.



“¿Laurita y Martín garchaban?”, le preguntó, sin tapujos, Pepe Ochoa. “Sí, estuvieron…”, confirmó Cinthia Fernández, como si nada. “Esto no se supo nunca”, acotó él. “¿Ah no? Para mí estaba re sabido…”, dijo ella.



“Cinthia Fernández acaba de contar que Laurita Fernández y Martín Baclini tuvieron una relación”, describió Pepe Ochoa, mientras Cinthia Fernández se reía de los nervios por haber revelado, según ella, sin querer una relación que no la involucraba.



“Contanos, dale, abrite al público, que no nos ve nadie”, le dijo el conductor, dándole el pie para que siguiera relatando la historia. “Me acabo de mandar una cagada”, expresó ella, tapándose la cara, no pudiendo creer lo que estaba pasando.

Cinthia Fernández reveló que Laurita Fernández tuvo una relación con Martín Baclini.



En ese momento, Pepe Ochoa y Fede Bongiorno comenzaron a consultar en Google si alguna vez Laurita Fernández había sido vinculada con Martín Baclini. “Yo estaba segura de que se supo… Por favor, salvame de esto”, les rogó Cinthia Fernández.



Fue entonces que Fede Bongiorno encontró la noticia, que data del 2020. “Laurita Fernández admitió que tuvo algo con Martín Baclini, pero que no prosperó”, leyó al aire el conductor. Ya tranquila, Cinthia Fernández remató con otra bomba. “Empezó con Martín para darle celos a Hoppe”, cerró.