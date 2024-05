Karina Iavícoli se cansó de Furia de Gran Hermano y la destrozó: “No es Norma Alejandro ni…”

La casa de Gran Hermano está atravesando sus últimas etapas y ya se vislumbra una final de alto voltaje con varios candidatos. Uno de ellos es, sin dudas, Juliana “Furia” Scaglione, odiada y querida en igual medida a partir de un juego al límite.

Justamente las estrategias de la doble de riesgo, sin problemas para enfrentar a otros “hermanitos”, la posicionaron en el centro de la polémica. Incluso, algunas discusiones y otras peleas pusieron en duda su continuidad dentro de la casa.

Pero en los últimos días, el fuerte carácter de Furia apuntó contra Delfina Casal, hija de la participante Virginia Demo, que hizo reaccionar a la madre, quién no escatimó ni en gritos ni en lágrimas, tras ver a su hija en el medio del fuego cruzado,

A partir de ello, desde Intrusos dieron con la palabra de Mechi, la otra hija de la concursante platense, que aprovechó el aire para referirse del último encontronazo que mantuvo su mamá con la integrante más polémica de la casa.

La hija de la participante se refirió a Furia. “Ha dicho cosas sobre todas las participantes, tanto del físico como ideales. No sé si es machista, no la conozco. Es un personaje, siento que va más por ese lado”.

No obstante, Karina Iavícoli aprovechó para pegarle con dureza a la candidata a ganar el programa: “No, perdoname Mechi que te corrija: no es un personaje, es así. No hay manera de decir ‘ay es un juego’”.

Una nueva pelea de Furia.

“Furia no es actriz, no es Norma Aleandro dentro de Gran Hermano. Ella es así. Es horrible la forma de tratar a los compañeros”, agregó sin tapujos la panelista y la entrevistada agregó: “Furia va siempre contra las mujeres”.

“Como hija estoy orgullosa de ver a mi madre. Fue su reacción más genuina de ver que estaban metiéndose con mi hermana y que ella se sintiera incómoda o vulnerable”, cerró Mechi sobre el conflicto que mantuvo a su mamá y a su hermana en el centro de la escena.