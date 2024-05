Qué rating hizo la pelea de Sol Pérez y Eliana Guercio en Gran Hermano 2023

Este martes en Gran Hermano 2023, Sol Pérez y Eliana Guercio se pelearon al aire después de que la abogada realizara un comentario sobre Laura Ubfal. Sol destacó que Ubfal pudo criticar una mala actitud que tuvo Juliana Scaglione, alias "Furia", en contra de la hija de Virginia Demo, Delfina. Pérez la felicitó y le dijo: "Realmente me encanta porque es ver el juego totalmente y decir 'no estuvo tan atinado esto'. Me encanta escucharte decir esto, porque de los fanatismos ya estoy hasta acá".

"Estoy contentísima porque ya podemos considerar a Laura una profesional", dijo en tono irónica la esposa del "Chiquito" Romero. La influencer se dio aludida por la frase de Guercio y expresó: "Perdón, ¿vos tenés un problema conmigo? Porque le estoy diciendo algo bueno a Laura". "Vos tenés problemas con Laura desde que empezaste", lanzó Eliana.

Así fue la pelea entre Sol Pérez y Eliana Guercio en Gran Hermano 2023

Una de los comentarios que trascendió en las redes sociales sobre esta pelea fue el de Sol Pérez, cuando en un momento disparó duramente contra su colega: "Vos te creés que esto es una guerra de vedettes, Guercio, y esto no, es un programa de televisión, es un debate".

Minutos después de este tremendo episodio entre las panelistas, la chica del clima se quebró en vivo por la situación y habló al respecto: "Siempre fui muy buena compañera con todos mis compañeros. El año pasado, esto jamás, jamás pasó. Es muy triste que éste año, y yo vengo avisando desde hace tiempo y la producción lo sabe que vengo viendo comportamientos y cosas que a mí no me gustan".

La abogada lloró en "Gran Hermano 2023" tras la pelea. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

La discusión entre Eliana Guercio y Sol Pérez se volvió viral en todo el Internet. Incluso, fue tendencia en X, donde varios mostraron su apoyo, ya sea por Pérez o por Guercio.

En cuanto al rating, la pelea de las analistas en Gran Hermano 2023 realizó 16 puntos en la pantalla de Telefe y fue lo más visto del día. Hasta el momento, es la cifra más alta conseguida en lo que va de la semana, teniendo en cuenta que el lunes llegó a los 15,9 puntos.