Karina Iavícoli reveló un dato explosivo de la relación que tuvo Jorge Rial con Mariana Antoniale

Una historia de amor nació entre Jorge Rial y Mariana Antoniale en el año 2012. La pareja se encontraba más enamorada que nunca en aquella época y todo indicaba que darían el "sí" en cualquier momento. No obstante, en 2015, su relación terminó de manera escándalosa y en ese momento, Antoniale se fue a vivir a Miami, lugar donde hasta el día de hoy reside.

Después de 8 años de su abrupta y polémica separación, Karina Iavícoli dio detalles inéditos en Intrusos sobre aquella relación entre el periodista y la modelo.

Cuando Rial y Antoniale se separaron, "Loly" se fue a vivir a Miami. Créditos: X @juanitagroisman.

"Loly soñaba con ese hombre, con Rial. Lo adoraba. No lo conocía. Ella vivía en la casa de Marcelito de XT, que le dio alojamiento cuando ella vino de Córdoba, y yo le hice una nota y ella estaba abrazada a unos peluches mirándolo a Rial por televisión y soñaba con conocerlo. Después, como una Cenicienta, se le cumplió el sueño", dijo la periodista de espectáculos.

“¿Esto fue antes de conocerlo?”, consultó Marcela Tauro. A lo que Iavícoli contestó: “Sí, antes de conocerlo”. Y agregó: “Ella miraba la tele, antes de conocerlo, y soñaba abrazada a unos peluches”.

Mariana Antoniale en la actualidad. Créditos: Instagram Soylolyantoniale.

Tauro no pudo contener la risa y expresó: "Yo no puedo más. Nunca me enteré esa historia. ¡Qué bueno, Karina, lo que contás!".

"Soñaba con él porque lo amaba. Siempre lo quiso. Después se le dio", contó la panelista por primera vez en la televisión.