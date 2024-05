El esposo de Nicole Neumann reveló cómo fue la fallida primera cita

Nicole Neumann y Manu Urcera están próximos a ser papás. Por primera vez en el caso del corredor de automovilismo y será también el primer hijo varón para la mamá de Allegra, Sienna e Indiana Cubero.

Lo cierto es que el amor que está próximo a convertirse en familia y que supieron sellar a fin del año pasado con su boda en Exaltación de La Cruz, tuvo un inicio particular, a partir de una serie de sucesos que, como obra del destino, terminaron por unirlos.

En ese sentido, Nicole venía de una separación que hasta el día de hoy sigue siendo un dolor de cabeza con Fabián Cubero y, en el lugar menos pensado, terminó por concretar una primera cita con quien hoy es su esposo.

En diálogo con Infobae, Urcera detalló cómo se dio aquel primer encuentro, que sucedió por medio de terceros: “Una chica, que es la pedicura de Niki, es la pedicura de la mujer de un amigo”.

“No sé cómo fue que mi amigo estaba ahí, curioso, mientras le hacían los pies o las manos a la mujer. No sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’”, bromeó.

A partir de allí, el marido de Nikita reveló cómo fue aquella primera cita, que terminó siendo bastante compleja: ”Yo en ese momento vivía en el centro. Para mí Nordelta era como otro país, no iba nunca. Voy y medio que me pierdo y digo: ‘bueno, acá no solo que no la voy a encontrar, sino que me van a afanar’”.

“Llegó y fuimos a un restaurante, pero era medio oscuro. Dije: ‘mañana se va a hacer un quilombo’. Además la primera cita, sin conocerte, ir a cenar es bravo”, agregó sobre aquel primer encuentro fallido.

A pesar de ello, hubo una conexión entre la modelo y el piloto. Una relación que debió esperar algunos días para continuar: “Ahí empezamos a hablarnos de nuevo. No es que habíamos dejado de hablar, volvimos y de a poco se empezó a dar”.