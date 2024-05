Nicole Neumann sumó un nuevo integrante a su familia y emocionó con la historia

Desde muy chica, Nicole Neumann se define como amante de los animales y proteccionista, una vocación que la lleva a trabajar activamente en el rescate y en la ayuda desde sus redes sociales. Siempre involucrada en la causa, Nikita incluso da tránsito a los perritos que lo necesitan y, más de una vez, los termina acogiendo definitivamente.

Eso fue lo que le pasó con “Anita”, una perrita rescatada que había pasado las últimas semanas en la chacra de Nicole Neumann. La pequeña, de pelaje negro, había aparecido en la calle en muy mal estado junto a su hermanito, que no logró salir adelante y murió a los pocos días.

Así estaba "Anita", la perrita que adoptó Nicole Neumann. Instagram Nicole Neumann.

Nicole y sus hijas acompañaron a la cachorra mientras se recuperaba en la casa de campo donde viven varios de los perros y caballos de la modelo. Pero algo especial pasó entre Anita y Allegra y Sienna Cubero y la rubia finalmente accedió a adoptarla, ante el pedido de su marido, Manu Urcera.

Nicole soprendió a sus hijas a la vuelta del colegio con Anita, una perrita rescatada. Instagram.

“¿Resumen del cuento? Manu la ve en historias, la había puesto para ponerla en adopción y bueno, las chicas me hicieron piquete. ´Anita no se va, Anita se queda con nosotras´. Yo ´no, chicas, viene un bebé…en casa yo no puedo con más perros, el bebe…Aparte ya tenemos un montón de adoptados, cerca de 20…”, contó.

“Ya para nuestra sorpresa, llama Manu y dice ´ay, qué linda que está Anita…Quedémosno con Anita´”, avanzó. “Así que, bueno, estoy yendo a buscar a las chicas del colegio. Todavía no saben que Anita acaba de llegar a casa", cerró, previo a compartir el emocionante encuentro en su hogar.

Nicole Neumann explicó el significado del nombre de su bebé

Finalmente, Nicole Neumann confirmó cómo se llamará el hijo que espera junto a Manu Urcera. Luego que trascendiera por diversos medios, fue la propia modelo la que decidió terminar con las especulaciones y aseguró que el bebé se llamará Cruz. Además, explicó el significado del nombre.

"Es un símbolo egipcio que se conoce como la llave de la vida o cruz ansada", dicta parte de la definición que compartió en sus redes sociales. El significado de Cruz es "vida, o vida eterna", según compartió la modelo.

Nicole Neumann y Manu Urcera serán padres de un varón que se llamará "Cruz". Instagrram Manu Urcera.

"En el Antiguo Imperio sólo el faraón era digno de llevarla, pero ya en el Imperio Nuevo era un signo que podían usar todos los egipcios", detalló también en la historia.

Recordemos que fue Yanina Latorre quien reveló cómo se llamaría el bebé que espera el flamante matrimonio. Así, la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV informó: "Se va a llamar Cruz y nacerá en junio".