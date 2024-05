¡De novios! Las fotos de Nito Artaza con su nueva chica a meses de haberse separado de Cecilia Milone

Este viernes 24 de mayo, el productor Nito Artaza y la bailarina Belén Di Giorgio han sido sorprendidos a la salida del teatro Ateneo Cecilia Bernasconi que se encuentra en Villa del Parque, después de haber debutado de la gira de “Lo Mejor de Nito y Cherutti”.

El ex marido de Cecilia Milone y la actual pareja fueron los últimos en salir después de que todos los artistas y el público se retiraran del lugar y se mostraron con cara de sorpresa ante la presencia de los camarógrafos que se encontraban allí.

En medio de un gran escándalo mediático, el verano anterior Nito Artaza y Cecilia Milone se separaron luego de haber estado por muchos años juntos. Según lo ocurrido, el famoso productor le fue infiel a la actriz con una de sus mejores amigas. Es por eso que ella se mostró bastante angustiada y muy decepcionada por la traición.

Nito Artaza y su pareja siendo vistos a la salida del teatro.

Aunque Milone tomó la decisión de no expresarse sobre la separación, en sus redes sociales expuso varios mensajes en los que aclaró que no estuvo atravesando el mejor de los momentos. Sin embargo, nunca quiso ponerse en contra ni atacar a su expareja, mucho menos a su ex amiga, por el conflicto que tuvieron.

La que no se quedó callada en ningún momento fue Belén Di Giorgio, la actual mujer de Nito. Aunque esta vez, la bailarina quiso contarle a todos la versión de su verdad: “Ya no tengo más relación. La amistad se rompió. Lo que quería aclarar es que esto viene desde hace mucho tiempo, no es que apareció la foto de la playa y nos peleamos. Viene desde hace tiempo y por cuestiones laborales. Cuando trabajás con amigas, compartís el trabajo, empiezan a surgir problemas, y en este caso pasó eso”.

Nito y Belén a punto de subir al auto para irse del teatro.

Los novios se mostraron muy sonrientes en el trayecto al auto que los esperaba para irse del teatro y él tuvo un caballeroso gesto con la actriz al abrirle la puerta del coche para después irse juntos, en medio de los murmullos.