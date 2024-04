A días de separarse, Nito Artaza sale con una polémica bailarina: su palabra

Cuando trascendió la noticia de la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone luego de más de dos décadas de relación y matrimonio, Belén Di Giorgio fue señalada como la tercera en discordia. Dentro de los varios rumores y versiones que giraron alrededor de la ruptura de la pareja, la bailarina quedó envuelta de un momento a otro en la polémica.

En numerosas oportunidades, la propia Belén Di Giorgio salió a desmentir ante la prensa todo tipo de especulación a su alrededor, alegando tener una relación muy cercana, casi familiar, tanto con Nito Artaza como con Cecilia Milone.

Sin embargo, durante las últimas horas Ana Rosenfeld confirmó en A la tarde que la bailarina y el humorista se encuentran en pareja. La abogada contó que, durante el fin de semana largo de Semana Santa, fue al teatro en Punta del Este a verlos y que allí pudo ver con sus propios ojos la existencia del noviazgo.

Pero no pasó mucho tiempo para que Nito Artaza salga furioso a desmentir estos rumores. “No sé de dónde lo sacaron (que están saliendo). No hay ninguna afirmación mía, ni ningún comentario”, explicó en un contacto que tuvo con TN Show.

“Es una noticia falsa”, sentenció sobre este supuesto romance que se le adjudica con la actriz y bailarina. Notoriamente molesto por todo el revuelo que adquirió esta versión, lanzó: “No confirmé absolutamente nada, ni lo voy a hacer nunca porque es mi vida”.

Para cerrar, el humorista eligió citar la letra de una canción del cantante español Raphael: “Qué sabe nadie”. Está claro que esta historia ha presentado varios giros, sabiendo que los famosos decidieron preservar cierta intimidad respecto a su separación pero que esto mismo también generó ciertos rumores acerca de los motivos que existieron.

Cecilia Milone, Nito Artaza y Belén Di Giorgio juntos.

En sintonía con las declaraciones del productor teatral, otro de los personajes que habló al respecto fue Rodrigo Noya, ex de Belén Di Giorgio, quien primero se desentendió del asunto: "Me separé hace un año y medio. Yo estoy de novio. Cada uno hace su vida. Está perfecto, que haga lo que quiera".