La polémica reacción de Cecilia Milone al ver juntos a Nito Artaza y su nueva novia

Luego de la escandalosa separación, Cecilia Milone y Nito Artaza no parecieran estar en paz entre ellos. Y menos aún cuando en las últimas horas la cantante salió en redes sociales con polémicos posteos luego de que el actor se mostrara en público con su nueva novia.



Sucede que en las últimas horas Nito Artaza asistió junto a la bailarina Belén di Giorgio, la mujer señalada como la tercera en discordia, a un estreno teatral, lo que alimentó los rumores de que están en pareja.



Si bien el actor y productor niega estar en una nueva relación amorosa, todo parece indicar que estaría saliendo con Belén di Giorgio. “Cuando uno se separa, se encuentra con uno mismo”, dijo hace unos días el artista.

Nito Artaza se mostró con Belén di Giorgio y la reacción de Cecilia Milone generó sorpresa.



Ahora, luego de que Nito Artaza y su nueva novia se mostraran en público, Cecilia Milone se expresó en redes sociales con polémicos posteos. “Cerré la puerta”, publicó la cantante en un fondo negro, acompañado de un poema.



“Me lastimabas, ahí, donde sangraba el alma; y me arrojabas al abismo (una y mil veces), mirándome caer. Y conseguías que ardiera en lágrimas sobre heridas abiertas”, escribió Cecilia Milone en el feed de su cuenta de Instagram.



“Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí. Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque sólo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui, pero antes de partir, cerré la puerta”, agregó la cantante.

Uno de los posteos de Cecilia Milone luego de que Nito Artaza se mostrara en público con su nueva novia.



No obstante, eso no fue todo, sino que más tarde Cecilia Milone volvió a postear. “No sé jugar”, expresó. “No tengo fichas. No tengo cartas, no sé jugar. Yo no estaba jugando. Yo nunca juego. Soy de verdad…”, publicó.



“Si mi voz es potente, para cantar, tengo el alma más fuerte para callar”, escribió, más tarde, Cecilia Milone, en otro fondo negro. Ante estas publicaciones, sus seguidores le manifestar su apoyo y su solidaridad, entendiendo que la cantante no estaría pasando un buen momento.