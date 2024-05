Cómo es la nueva vida de Agustina Noya, la hermana de Rodrigo que la rompió en Agrandadytos: qué hace en Europa

La década del 90 tuvo un auge en la televisión nacional, a partir de programas icónicos que forman parte de una época dorada de la pantalla chica. Uno de ellos fue, sin dudas, Agrandadytos, bajo la conducción del ex Midachi, Dady Brieva.

Dentro de aquel ciclo donde los verdaderos protagonistas eran los niños, hubo uno muy especial con la primera aparición de Rodrigo Noya, como punto inicial de lo que a la postre se transformaría en una exitosísima carrera, junto a su hermana Agustina.

En aquella recordada participación, la pequeña Agustina dijo estar con un “noviecito” y su hermano Rodrigo explotó de celos, en un momento sin desperdicio junto a Dady, que quedará guardado como uno de los episodios más brillantes del ciclo.

Como era de esperar, aquel primer acercamiento a la televisión le abrió las puertas a los hermanos para meterse dentro de un ambiente que terminó de consolidar a Rodrigo Noya como actor, pero no fue así con Agustina.

Si bien ella también tuvo participación en varias publicidades, en la serie “Las aventuras del Dr. Miniatura" y en la película “Un mundo menos peor”, finalmente una serie de eventos la llevaron a alejarse de los flashes.

“Yo soy más tímida, me cuesta romper el hielo y me pasaba de volver a Chascomús y algunos nenes me burlaban y me empezó a afectar, entonces le dije a mi mamá que no quería seguir mas con esto porque por mi personalidad me afectaba”, sostuvo la joven que se volcó por el deporte y el estudio.

Por otra parte, resaltó: “Rodri siempre dice que quiere que hagamos algo juntos, le queda esa espina de hacer un programa. Algún infantil o algo. A la gente le gusta mucho vernos juntos, le quedó esa imagen de Agrandadytos”.

El presente, algo disímil al de su hermano actor, la tiene a Agustina Noya como community manager y viviendo en España donde su esposo, el futbolista uruguayo José Bermúdez lleva adelante su profesión con el Club Deportivo Alcalá de la Tercera División.