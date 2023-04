Rodrigo Noya enfrentó la supuesta denuncia de abuso que habría contra Dady Brieva

El caos en el mundo de la farándula por una serie de casos de figuras reconocidas que han sido relacionadas a redes de corrupción de menores continúa y la situación no parece tener fin. En ese contexto, una nueva acusación contra Dady Brieva fue categóricamente desmentida por Rodrigo Noya, la supuesta víctima.

En redes sociales, había circulado un supuesto testimonio de Rodrigo en contra de Dady, por un caso de abuso. El actor compartió un descargo contundente en sus redes sociales para dejar en claro que se trata de un rumor malintencionado en medio de un caos generalizado por múltiples casos de corrupción de menores.

En el video, Rodrigo negó haber emitido las palabras que se mencionan en un posteo de Twitter que se volvió viral: la supuesta declaración indicaba que, en la época en la que ambos compartieron espacio en el programa Agradadytos y cuando el protagonista de Valentín era tan solo un pequeño niño, Dady lo invitó a su casa, lo siguió al baño y le pidió que le muestre sus genitales, a lo que Noya se negó de forma inmediata.

Al enterarse del rumor que remite un tema tan sensible que tiene movilizado no solo al medio por ver involucradas a grandes figuras sino también a la sociedad, Noya aseguró que no fue víctima de ningún tipo de abuso por parte del humorista, ni por parte de otra persona, e incluso tuvo palabras de cariño para Dady.

“Quería aclarar una situación que estuvo circulando una falsa información de mi persona y palabras que yo nunca dije”, inició el actor frente a la cámara y agregó: “Aclaro por esta parte, en una plataforma que tengo verificada, que nunca dije esas palabras hacia Dady Brieva”.

El video, de menos de un minuto, es claro. “Nunca existió ningún tipo de abuso ni acoso, ni tampoco son palabras mías que yo haya dicho. No solo no sucedió la situación, sino que tampoco yo dije eso”, explicó el actor de Hermanos y detectives.

Además, Noya decidió expresarse sobre las consecuencias que pueden traer aparejadas este tipo de publicaciones falsas, con o sin mala intención, especialmente dadas las acusaciones contra Marcelo Corazza y Jey Mammón durante las últimas semanas. “Hay una persona que obviamente se siente dañada y me parece lo más lógico que yo salga a aclararlo”, sentenció.

Antes de terminar la grabación, Noya se refirió a su relación con el histórico conductor de televisión, asegurando que tiene buenos recuerdos. Luego de casi 23 años de haber compartido set por primera vez, comentó: “Dady es una persona que yo quiero mucho y con la que jamás tuve ningún tipo de problema, todo lo contrario. Así que lo dejo aclarado por acá”.