El difícil momento que atraviesa Rodrigo Noya mientras hace temporada en Carlos Paz

Mientras se encuentra en Carlos Paz, haciendo temporada de teatro junto a Pedro Alfonso, Paula Chaves y Pachu Peña, a Rodrigo Noya le toca transitar por un doloroso momento familiar.



Sucede que el actor, que se encuentra en Córdoba haciendo la obra “Un Plan Perfecto”, recibió una durísima noticia, de esas que nunca se esperan recibir: el fallecimiento de su abuelo, a los 92 años.



Al enterarse de la noticia y tras procesarla algunas horas, Rodrigo Noya utilizó su cuenta de Instagram para despedir a su abuelo con una sentida carta en la que cuenta, de alguna manera, lo difícil que fueron los últimos momentos por su salud.

Rodrigo Noya y su abuelo. Foto: captura de Instagram.



En ese sentido, el actor no sólo se permitió despedirlo en la red social, expresar cuánto lo quería, sino que también se tomó el tiempo para relatar una anécdota que habla del amor que se tuvieron sus abuelos.



“Te me fuiste, abuelo. 92 años. Comparto esta primera foto porque tiene una linda historia: ese día acompañé a mis abuelos a hacerse unos estudios y tuvimos una charla en la que mi abuela me dijo: ojalá el abuelo se vaya antes que yo”, comenzó el texto de Rodrigo Noya.



“Le pregunté por qué decía eso y me contestó: así no se queda solito. Obviamente me hizo llorar”, continuó el actor en su posteo de Instagram, que, como era de esperarse por ser alguien tan querido en el medio, recibió muchos mensajes de cariño y apoyo.

Los abuelos de Rodrigo Noya. Foto: Instagram.



“Mi abuela se fue antes que mi abuelo y él ya no se acordaba de nada en sus últimos días, pero le hablabas de ella y se acordaba de todo. Te amo, abuelo. Tus historias, tus risas, tus chistes, todo me va a acompañar siempre. Hoy tengo otra estrellita más en el cielo”, finalizó Rodrigo Noya.



En el carrusel de fotos del posteo aparecen fotos de sus abuelos, caminando por la calle, videos de él en sus últimos años, postales de Navidad e incluso de su abuelo, muy canchero, presumiendo un asado.