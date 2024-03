Así luce hoy el hijo de Rodrigo Noya a los seis años

El conocido actor Rodrigo Noya está instalado en Carlos Paz, Córdoba, para hacer temporada veraniega junto al resto del elenco de Misterio en la Cabaña, una obra teatral. Sin embargo, Noya fue junto a su hijo, Bautista, a quien tuvo con su expareja, Sofía Sorrenti.

La pareja no se separó en las mejores condiciones, pero más allá de eso se sabe que Rodrigo puede ver a su hijo y eso está haciendo durante la temporada. Así se puede ver en diferentes fotos que se sacaron juntos y que el actor subió a su cuenta oficinal de Instagram.

Momento de tranquilidad en la piscina

En las tomas, los Noya aparecen felices y relajados al borde de una piscina. Lo que llamó la atención fue el look de Bauti, con reflejos rubios y anteojos de sol negros que aumentan aún más la imagen veraniega del chico junto a su padre.



Recordemos que, hace un tiempo, en redes sociales había circulado un supuesto testimonio de Rodrigo en contra de Dady Brieva, por un caso de abuso. El actor compartió un descargo contundente en sus redes sociales para dejar en claro que se trata de un rumor malintencionado en medio de un caos generalizado por múltiples casos de corrupción de menores.

En el video, Rodrigo negó haber emitido las palabras que se mencionan en un posteo de Twitter que se volvió viral: la supuesta declaración indicaba que, en la época en la que ambos compartieron espacio en el programa Agrandadytos y cuando el protagonista de Valentín era tan solo un pequeño niño, Dady lo invitó a su casa, lo siguió al baño y le pidió que le muestre sus genitales, a lo que Noya se negó de forma inmediata.

Bauti está con toda la onda

Al enterarse del rumor que remite un tema tan sensible que tiene movilizado no solo al medio por ver involucradas a grandes figuras sino también a la sociedad, Noya aseguró que no fue víctima de ningún tipo de abuso por parte del humorista, ni por parte de otra persona, e incluso tuvo palabras de cariño y afecto para Dady.