Yanina Latorre destrozó a Pablo Echarri por criticar el acto de Milei en el Luna Park

La guerra entre los adeptos y detractores de Javier Milei continúa profundizando la grieta, no solo en la calle, sino también desde los medios. En este caso quien se pronunció con dureza fue Yanina Latorre, que volvió a arremeter contra Pablo Echarri y sus continuas críticas al gobierno.

La panelista más picante de LAM, aprovechó el aire de su programa en El Observador 107.9 para apuntar a quienes sostuvieron que el presente socioeconómico no es apto para que el primer mandatario haga ese tipos de actos, y mucho menos que “cante”.

En ese sentido, la periodista no tuvo reparos: “Cristina también hacía un montón de actos, bailaba, se hacía la graciosa e iban todos los pelotudos de los actores a aplaudirla. Es lo mismo y al país no le iba bien”.

Por si la indirecta no llegaba a destino, Yanina señaló al esposo de Nancy Dupláa: “A mí lo que me dio gracia hoy declarando Pablo Echarri, que está obsesionado con Milei, diciendo que ‘se puso a cantar y a bailar con el 50% de pobres’ y a mí me da ganas de decirle: ‘Papi, ¿te diste cuenta hoy?. Yo nunca lo escuché el año pasado hablar de la pobreza”.

“Y lo siguió votando a Massa que nos dejó con 50 % de pobres. Ellos hablan que Milei está loco, pero yo creo que los locos son ellos. Se defienden entre chorros y entre corruptos. Regalaban nuestra guita. Vivían de la teta del Estado”, continuó.

Latorre apuntó sin piedad contra Pablo Echarri. “Te vi años y años aplaudiendo en la primera fila de Cristina, ¿No te da vergüenza?. No te escuché un día criticar a la mier** de gobierno que tuvimos”.

“Ustedes solamente están indignados por el temita del INCA, que tampoco lo cerraron, porque ustedes vivieron siempre de la teta del Estado”, profundizó la conductora.

Por último le dejó un mensaje a Echarri: “¿Qué es una payasada? Una payasada es el 50% de pobres que nos dejaron y que hoy vos asumís. Pablo Echarri, para decir pelo**eces como estas, callate y andá a buscar alguna película para hacer. Y producítela vos, no el INCAA”.