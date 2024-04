Pablo Echarri se refirió a las declaraciones de Guillermo Francella y apuntó contra Javier Milei

Las declaraciones de Guillermo Francella en relación al gobierno de Javier Milei siguen generando repercusiones. El actor opinó que las fuertes medidas de ajuste impuestas por el gobierno "eran más que necesarias" y que pronto la gente "empezará a disfrutar un poco más de estas medidas".

Estas declaraciones generaron críticas en medio de una serie de medidas del presidente que recortan gran parte del presupuesto para la cultura, apuntando contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Guillermo Francella.

En este contexto, Nancy Dupláa, Érica Rivas y María Valenzuela fueron algunas de las personalidades de la cultura y el espectáculo que se levantaron contra los dichos del actor.

Ahora Pablo Echarri sumó su opinión sobre los recortes del gobierno: "Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción", expresó.

Pablo Echarri junto a su esposa Nancy Dupláa.

Sobre las declaraciones de Francella, el actor sostuvo: "No me extraña la postura de Guillermo. Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar".

"Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo. Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho. Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican", sumó.

Para finalizar, Echarri intentó no entrar en polémica por la posición política de su colega: "Sabemos que pensamos muy, muy diferente. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad".