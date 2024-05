Yanina Latorre reveló el secreto del éxito en su carrera: "La gente tiene el prejuicio de..."

Si hay algo que caracteriza al panel de LAM, el exitoso programa de Ángel de Brito, es la permanente renovación que hay entre sus Angelitas. La única sobreviviente, que se mantiene firme a su lado, es Yanina Latorre.



La esposa de Diego Latorre contó en El Observador, en el cruce con Luis Majul, cuál es el secreto de su exitosa carrera y contó cómo es ella realmente, a pesar de lo que el común de la gente piensa.



“En el fondo yo soy sana, porque como yo laburo de esto, o sea de hablar, todo el mundo tiene el prejuicio conmigo de que yo voy a ser la quilombera y la chusma del grupo. Y algo que yo no hago en los grupos sociales llevar ni traer, ni contar”, comentó Yanina Latorre.



“Yo creo que uno de los éxitos de mi carrera es que no ando comentando todo por los pasillos. Pregúntenle a Ángel, porque soy la única que le duró, soy una tumba, yo cuento al aire lo que yo quiero contar”, agregó la conductora radial y panelista de LAM.



En ese sentido, la polémica periodista explicó cómo es ella cuando le confían una información sensible, en especial cuando lo hace Ángel de Brito. “Parezco que me hago la loca, pero yo no vendo a nadie, sé a dónde voy, aviso siempre, pero yo no voy por los pasillos chusmeando. Lo que me dice Ángel, muere conmigo”, explicó.

Yanina Latorre contó cuál es el secreto de su éxito.



Por último, Yanina Latorre, fiel a su estilo, no tuvo reparos en auto elogiarse. Lo hizo al momento de remarcar qué es para ella tener éxito en el periodismo y cuál es la gran falencia de algunos de sus colegas.



“El éxito en el periodismo es el que no va por los pasillos contando todo de todos, obviamente todo cae, a algunos no los contratan porque te venden, le cuentan al productor entre otras cosas”, cerró.