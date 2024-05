Mirtha Legrand sorprendió al revelar por qué le encanta dormirse todos los días a las cuatro de la mañana

La histórica conductora Mirtha Legrand, continúa al frente del clásico de la televisión argentina, con sus cenas y los almuerzos, donde también ofició de reemplazo de su nieta Juana Viale, mientras estuvo de viaje.

En esta oportunidad, La Chiqui volvió a regalar un momento memorable con una confesión llamativa sobre sus hobbies y, principalmente, a partir de una rutina que pocos se imaginaban.

La presentadora disfrutó de la cena junto a sus invitados Yayo Guridi, el doctor Jorge Geffner, Darío Barassi, Peto Menahem y Jorgelina Aruzzi, y esta última hizo una consulta que derivó en una infidencia que llamó la atención.

En medio de un lindo ida y vuelta, la madre de Marcela Tinayre resaltó: “A mi me encanta ir al teatro, me gusta muchísimo. A mí me gusta salir de noche, me encanta, y después ir a comer. Soy nocturna, soy un ave nocturna”.

Ante los comentarios de la conductora, Aruzzi le preguntó si se levantaba temprano y la respuesta fue aún más sorpresiva. “¡No tardísimo!”. Con el dato, fue Yayo quien indagó: “¿A qué hora te acostas promedio?”.

La referente de la televisión argentina agregó: “Me acuesto a las cuatro de la mañana. A esa hora estoy en la cama, leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, los noticieros y algún libro que estoy leyendo”.

En ese sentido, Mirtha explicó sus razones: “A mi me gusta la noche porque nadie me molesta. Es linda la noche. Nadie me molesta. Es lindo el silencio de la noche. Nadie molesta, nadie me llama por teléfono y estoy tranquila porque casi no hay ruido”.

Por último, La Chiqui le dejó un mensaje entre líneas a sus vecinos: “Vivo en una casa, que es casi esquina y siempre son ruidosas. Anoche tuve una orquesta que hizo un ruido y no me dejó dormir”.