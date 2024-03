Yayo recordó cómo reaccionó Javier Milei en su paso por Sin codificar

Una extensa lista de humoristas, periodistas y personajes de la farándula tienen anécdotas con Javier Milei, ya que el actual Presidente de la Nación surgió como figura pública en el corazón del panelismo televisivo, como economista mediático. En ese variopinto derrotero, Milei pasó por Sin Codificar, programa donde trabajó Yayo Guridi.

Yayo aún recuerda aquel sketch que compartieron con Javier Milei en 2018, cuando nada hacía pensar que ese peculiar personaje con el pelo revuelto que se había hecho famoso en el panel de Implacables llegaría a sentarse en el sillón de Rivadavia.

Y de visita a Noche al Dente, Yayo rememoró cómo vio en ese momento al líder de LLA. "Fue muy ameno porque no hubo que explicarle nada, él ya venía con el timing del programa y sobre todo fue muy rápido para cazar la onda de lo que queríamos hacer", dijo el actor.

“Fue tirarle la pauta ‘mirá, yo me voy a camuflar en la tribuna y te voy a hacer el contrapunto de lo que vos decís’. ‘Listo’ me dijo, fuimos al aire y quedó como si hubiéramos ensayado durante un mes”, relató Guridi, sobre el expertise de Milei para moverse ante las cámaras.

Yayo recordó la visita de MIlei a Sin Codificar como "muy rendidora". Captura TV.

Y Guridi destacó que el histrionismo del economista anarcocapitalista tuvo muy buena repercusión. El rating respondió y desde la producción lo volvieron a convocar a hacer lo suyo. “Fue fantástico. Al programa le rindió muchísimo, a tal punto que después volvió tres o cuatro veces más”.

Javier Milei en Sin Codificar. Captura TV.

La picante anécdota de La Queen con Javier Milei

En las últimas horas, la famosa drag queen La Queen compartió desde sus redes una filosa confesión sobre Javier Milei. La artista y el presidente se conocieron hace cinco años en el programa Debo Decir (América) y, según ella, el contacto entre ambos no terminó cuando se apagaron las cámaras.. A su vez, la picante anécdota llega en medio de rumores de tensión entre el mandatario y su novia, Fátima Flórez.

"Me acordé de ese día cuando fue a Debo Decir, un programa en América, y al lado mío estaba sentado Javier Milei y cuando terminamos el programa me habló para pedirme el número y después me habló y me tiraba onda!!! jijiji Travieso", escribió La Queen desde sus historias de Instagram.

La Queen tiene anécdotas con Milei fuera de aire. Captura TV.