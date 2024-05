Qué desayuna Flor de la V los fines de semana

La presentadora, y ex vedette, Flor de la V se vio envuelta en los últimos días en medio del conflicto que derivó de la polémica separación del Turco Naim y Emilia Attias, y que parece involucrarla indirectamente.

La controversia del distanciamiento tras 20 años juntos y las versiones de infidelidad, terminaron por llevar al centro de la escena a quienes apuntaron como los terceros en discordia.

Por un lado, Nicolás Francella sobre quien afirman que estuvo muy cercano bailando con la actriz en una fiesta de Baron B y, por otro lado, a la conductora de Intrusos que, a pesar de no haber pruebas, su buena relación con el Turco parece inclinar la balanza en la consideración.

Quien soltó la bomba fue Yanina Latorre que, fiel a su estilo, no tuvo problemas en dar nombre y apellido, a pesar de no tener grandes certezas y sin importar la vida privada de Flor, quien está casada hace trece años con Pablo Goycochea.

Tras las conflictivas declaraciones de la esposa de Gambeta, mucho se esperó sobre la respuesta de la conductora de Intrusos, que no se refirió en demasía al tema, pero sí dejó algunos indicios llamativos.

Concretamente sobre la acusación, Flor utilizó la ironía: “Al final no salí. Tenía que ir a un evento de diseñadores, tenía el outfit preparado, pero fui a mi casa y me quedé. Me quedé a alimentar a mi familia. Sentí culpa. Antes de ser madre no sabía lo que era la culpa”.

Lo cierto es que tras el episodio, la mamá de Paul e Isabella Goycochea utilizó sus redes sociales para graficar un poco cómo lleva adelante sus días y, principalmente sus régimen alimenticio

Esta vez, Flor compartió con su millón y medio de seguidores de Instagram un nutritivo desayuno que incluyó café, omelette, banana y arándanos. Todo muy natural y energético para iniciar un nuevo día. No hay turbulencias en su horizonte.