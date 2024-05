La feroz crítica de Flor de la V a Jey Mammón por su vuelta a la TV

Era de esperar. Casi que se veía venir que iba a suceder. Luego de la confirmación de la vuelta de Jey Mammón a la pantalla chica, las opiniones no tardaron en llegar. Ya sea a través de las redes sociales o en distintos medios de comunicación, los famosos expresaron su opinión ante la vuelta del conductor. Flor de la V dejó su contundente sensación sobre el tema, sin guardarse nada.

"¡Y sí, si ya está, ya pasó todo! ¿O no? Cuando fue al teatro no pasó nada, porque él le tenía miedo a los escraches, pero no pasó”, fueron las palabras de la conductora luego de que Pampito dijera que Jey había vuelto muy rápido a la TV. Mammón estará en Net, su programa será producido por Gustavo Sofovich y ofrecerá un envío con entrevistados y música en horario nocturno.

En línea con lo dicho por Flor de la V, Georgina Barbarossa también habló sobre el tema y explicó los motivos por los que nunca lo invitaría a su programa.

Flor emitió una tajante opinión

Quien opinó al respecto, consultada por los micrófonos de LAM, fue Georgina Barbarossa. "Me parece bien que trabaje y que diga su verdad a los cuatro vientos, que es lo que debería haber hecho de entrada", comenzó explicando la presentadora de Telefe sobre esta vuelta al ruedo del músico.

Ante esto, el cronista Alejandro Castelo le preguntó si lo invitaría a su programa, a lo que la líder de A la Barbarossa se mostró tajante y decidida: "No, sería muy polémico en este momento. Me parece que no es momento. Creo que sería incómodo".

Diversos famosos castigaron al conductor

Y si bien aclaró que con Jey Mammón mantenía una buena relación, Georgina Barbarossa recordó que la última vez que se cruzaron fue un momento incómodo. "Me lo encontré en una fiesta, nos saludamos y todo bien. Pero creo que él todavía no está cómodo, esa es la sensación que tengo. Porque pasó un momento muy difícil", se sinceró.