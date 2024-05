Por qué Georgina Barbarossa no invitaría a Jey Mammón a su programa

Tras haber pasado un turbulento 2023, cuando en marzo de dicho año se hizo pública una denuncia por abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto en 2020, Jey Mammón parece estar listo para volver a la televisión y generó revuelo en el mundo del espectáculo. En este contexto, Georgina Barbarossa explicó por qué nunca lo invitaría a su programa.

La vida de Jey Mammón dio un giro de 180° en los últimos meses. Estaba en la cima de la popularidad, siendo figura de Telefe, encarando un histórico ciclo en La Peña de Morfi y llenando teatros en temporada. Sin embargo, todo cambió de un día para el otro.

Apuntado por la denuncia de abuso sexual a un menor, con quien admitió haber estado en pareja, el presentador fue desligado del canal de las pelotas y mediáticamente lo hundieron. Hubo algunos famosos que siempre lo defendieron a pesar de todo, aunque la mayor parte del medio le soltó la mano ante tales aberrantes hechos.

Con el paso de los meses, el músico buscó lavar su imagen y probar cierta inocencia. Su amigo, Gustavo Sofovich, le produjo una obra teatro en Córdoba el pasado verano, lo que marcó su regreso al ruedo y a la actividad después de un periodo bastante sombrío de su vida.

Pero ahora va por más, y pronto lanzará un nuevo programa por Net tv -también producido por Sofovich-. Sin embargo, para vender su vuelta a la pantalla chica, este fin de semana estará en la mesa de Juana Viale y esta presencia también despertó polémica.

Quien opinó al respecto, consultada por los micrófonos de LAM, fue Georgina Barbarossa. "Me parece bien que trabaje y que diga su verdad a los cuatro vientos, que es lo que debería haber hecho de entrada", comenzó explicando la presentadora de Telefe sobre esta vuelta al ruedo del músico.

Juana Viale tendrá de invitado a Jey Mammón este fin de semana.

Ante esto, el cronista Alejandro Castelo le preguntó si lo invitaría a su programa, a lo que la líder de A la Barbarossa se mostró tajante y decidida: "No, sería muy polémico en este momento. Me parece que no es momento. Creo que sería incómodo".