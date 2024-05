Ángel de Brito lanzó una bomba de Gran Hermano: "Mauro entra para..."

Este domingo 12 de mayo, Mauro D´Alessio, quién mantenía un vínculo con Juliana "Furia" quedó eliminado de la casa de Gran Hermano y Ángel De Brito el periodista de LAM publicó en sus historias: "Mauro entraría a la casa esta semana para contarle a Furia que la relación terminó.

Mauro D´alessio es el último eliminado de Gran Hermano, después de haberse sometido a un mano a mano en el teléfono contra Furia Scaglione, quien se convirtió en su enemiga en el polémico juego.

El ex concursante fue invitado a El Debate de los ex, en el cuál pudo ver todo su paso en el certamen. Le mostraron desde que ingresó a la casa, el comienzo de su relación con Juliana y el fuerte vínculo que formó con sus compañeros, entre eso, algunos de sus conflictos.

La despedida entre Mauro y Juliana

El conductor del programa Robertito Funes Ugarte, lo invitó a Mauro a examinar el instante de su eliminación y su posterior salida, donde se abrazó con sus compañeros y este finalizó llorando, mientras que dejó atrás la puerta de la casa Gran Hermano. “Me voy así porque no me quería ir. Son increíbles todos la verdad. Recontra orgulloso y agradecido de todos ustedes”, manifestó.

El ex integrante quedó muy afectado tras su salida del programa. Después de mirar los vídeos de su partida, se puso sensible en vivo ante los exparticipantes de otras ediciones y confesó algo que dejó a todos boquiabiertos.

Al repasar todo el compilado, el ex jugador se volvió a sensibilizar y quebró en llanto: “Qué hijo de… Me hicieron (llorar)… Me pusieron esto y lo lograron. Me emocioné”. Robertito al verlo tan sensible lo abrazó y lo consoló: “No sos solo músculo querido, además hay corazón”.

Mauro afectado tras su salida del juego

Finalizó admitiendo con toda la sinceridad: “Soy yo ese, literal. Entré así y después se dieron un montón de cosas. No me quería ir, me hizo mal porque me quería quedar, posta. Me emocionó la despedida con los chicos”.