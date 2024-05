Tensión: qué se dijeron cara a cara Mauro y Rocío, la amiga de Furia, en Gran Hermano

Mauro Dalessio fue el último jugador eliminado dentro de Gran Hermano 2023, el reality que mañana domingo tendrá un nuevo expulsado. Este viernes estuvo sentado en el piso de La noche de los ex, pero lejos de ser una noche tranquila el exrugbier vivió un tenso cara a cara con Rocío, la amiga de Furia Scaglione.

La salida de Mauro golpeó de lleno a Furia, que desde entonces manifiesta extrañarlo. Sin embargo, ya fuera de la casa y en los diferentes programas a los que acudió, el joven dijo haber dado vuelta de página y que la relación está terminada.

Para sumar un poco más de picante a la historia, el exrugbier se cruzó con Rocío, la amiga de la doble de riesgo que ingresó por unos pocos días para acompañarla pero que quedó expulsada el jueves a raíz del sobre que llevó Catalina Gorostidi.

Todo comenzó cuando intentó chicanearla al decirle: "Por lo que vi, no se si estuvo tan feliz con tu llegada", y luego agregó: "Ahora anda diciendo que me extraña y no sé si es verdad". Fiel a su estilo, el conductor Robertito Funes le preguntó si él también la extrañaba, pero el exjugador sentenció: “No porque creo que ya terminó”.

Entonces Rocío acusó a Mauro de haberse acercado a Furia a propósito, sabiendo que era una jugadora fuerte. “No le creo nada”, disparó, a lo que él le respondió: “Pensá lo que quieras, te lo respeto pero de mi parte, te puedo decir que eso no fue así. Ella me buscó un montón la primera semana y yo estuve con ella en un momento muy malo de la casa”.

“Ella me decía que extrañaba dormir con él, más que nada. Y porque estaban ahí adentro porque si están acá afuera, lo bloquea y chau ¡Y encima le dan cámara acá fuera!”, advirtió la amiga de Furia, acerca de la relación tóxica que tenían y enojada también por la actitud que tomó el exparticipante al salir de la casa.

Mauro y Furia tuvieron fuertes cruces antes de dejar la casa.

Y entonces Mauro volvió a cruzarla: “Perdonáme que te lo diga, pero yo creo que en un momento, sí me quiso. Yo creo que sintió algo por mi, la verdad”, a lo que la joven volvió a atacarlo dándole a entender que él había planeado todo: “Y entraste en el momento justo para darle cariño pero de ahí a que sea genuino, yo lo dudo”.

“Yo lo que te quiero decir es que me banqué un montón de cosas y no estoy arrepentido, y eso fue lo que hizo que la relación o vínculo, llamalo como quieras, se desgastara”, siguió defendiéndose el exrugbier, a lo que Rocío lo tildó de usar el "victimismo" para bajarle la imagen a Furia. La tóxica relación que vivieron Mauro y Furia en Gran Hermano.

Entonces Mauro sentenció: “¿Vas a usar justo esa palabra con ella que cuando pasó lo del distanciamiento de Furia con Cata, ella se aislaba para decir que la dejaban de lado? Yo nunca la deje sola y dormí todas las noches con ella ¿Sabes lo que es discutir con ella todo el tiempo? No, no sabes lo que es y yo me la recontra banqué y estoy orgulloso de eso”.