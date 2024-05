Mauro lloró y contó su secreto más fuerte tras Gran Hermano

Mauro Dalessio fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano y durante toda esta semana se sometió a los distintos debates sobre su paso por el reality. Lo más cuestionado de su estadía fue la relación de amor y odio que tuvo con Juliana 'Furia' Scaglione, tildada de tóxica.

En cada uno de los programas por los que fue pasando, Mauro habló de lo que fue su participación en el reality y cargó contra Furia por justamente esa relación que tuvieron. Sin embargo, este viernes en La noche de los ex quebró en llanto al ver un resumen de sus días dentro de la casa.

En un momento del debate de Telefe, Robertito Funes Ugarte invitó al exparticipante a repasar el emotivo momento de su salida del juego donde se lo vio romper en llanto, abrazar a sus compañeros de la casa y agradecerles por su estadía.

“Son increíbles. Me voy así porque no quería irme. Estoy recontra agradecido a todos”, se dirigió a todos en su momento, mientras cruzaba el pasillo hacia el portón de salida. "Los quiero", repetía el exrugbier, mientras Furia se dirigía hacia el pasillo para darle un último beso.

A pesar de las muy fuertes peleas que sostuvo con ella en los últimos días, la entrenadora llegó a decir que las actitudes de Mauro eran pura actuación. En ese momento y al ver el compilado de imágenes, el exjugador volvió a quebrarse al aire.

Con la voz totalmente quebrada y visiblemente emocionado, el exrugbier solo pudo expresar: “Me pusieron esto y lo lograron. Me emocioné. No me quería ir, me hizo mal porque me quería quedar, posta”. Conmovido, luego se secó las lágrimas con un pañuelo para intentar seguir hablando.

El momento de la despedida de Mauro, el pasado domingo.

El paso de Mauro por Gran Hermano fue uno de los más discutidos por el público. Si bien es cierto que por momentos se lo vio muy genuino, muchos sospechan que el joven se acercó a Furia sabiendo que era una jugadora fuerte, buscando protección como su interés romántico y sabiendo que en su momento ella tenía una poderosa banca.