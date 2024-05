Antonio Laje mandó al frente a sus compañeros y contó sus secretos personales

Antonio Laje continúa al frente de las mañanas de La Nación +, con + Mañana junto a la locutora y politóloga Malena De Los Ríos, con quien también compartió noticiero en la señal de A24 y América TV.

En esta oportunidad, se dio un momento más que particular en el matutino, a raíz de una intromisión del conductor que aprovechó el diálogo en con el móvil para exponer un hábito de su compañera de programa.

La notera desafió a sus compañeros: “¿Cuántos desayunos hace que se levantan temprano como yo?”, y Laje fue aún por más con su respuesta y se despachó con una revelación llamativa: “No, yo no desayuno, pero Malena..”.

En ese sentido el conductor expuso a la locutora, quien no puedo evitar aceptar la exposición de su coequiper: “Malena, por ejemplo, hoy se trajo pomelos y el exprimidor porque se había olvidado de exprimir el jugo en su casa”.

No obstante, el conductor detalló uno por uno los ítems de la primera comida del día de Malena De Los Ríos: “Más huevos revueltos, y después todos los días… escuchen bien, porque es el peor atentado que pueden hacer”.

“Todos los días se come un diente de ajo, porque no quiere enfermarse más”, reveló Laje ante la presencia de su compañera, quien acompañó su explicación con una sonrisa: “Correcto, para no faltar a trabajar, para sacar el país adelante”.

Como si fuera poco, el periodista bromeó sobre los olores a la mañana: “En cualquier momento vamos a poner un extractor en el estudio. Acá son todos muy saludables, hay mucho huevo revuelto, mucho panqueque de avena”.

Un momento por demás cómico entre colegas, que el propio Antonio Laje no tuvo reparos en exponer ante los televidentes y que terminó en un pedido de su compañero entre risas: “No me quemés así”. Para amigos como Antonio, no hacen falta enemigos.