Lilia Lemoine estalla contra una nota de La Nación+: "La maquilladora caída en desgracia"

Lilia Lemoine se indignó por una nota de La Nación+ y desde su cuenta de X lanzó un fuerte reproche al que denominó “Operaciones mediáticas. Ejercicios divertidos para el sábado”. La diputada y cosplayer hizo referencia al artículo “La batalla cultural de Javier Milei y la irrupción de los Don Nadie”.

En su descargo, Lilia Lemoine cita la nota de La Nación+. “A la Casa Rosada volvió Lilia Lemoine, la diputada había caído en desgracia en las elecciones generales cuando introdujo la polémica por la paternidad “optativa”. Regresó para maquillar a Milei para una entrevista televisiva, porque sabe mejor que nadie cómo darle al Presidente un aspecto joven y viril".

Lilia Lemoine se indignó.

Lilia Lemoine agrega que ella no volvió, y afirmó que no es un secreto que ella maquillara al Presidente desde el primer comunicado que grabó. También señala que la frase “caer en desgracia” es “desafortunada y peyorativa”. “Me quieren bajar el precio” dice.

De hecho, la diputada libertaria expresa su descontento. “A alguien le molesta y mucho mi presencia y necesita imperiosamente que me llamen ‘la maquilladora’, como si eso fuera algo malo o como si los periodistas que van a ver a Javier no tuvieran un revoque importante, como se debe hacer en televisión”.

Lilia Lemoine considera que es despectivo que la llamen la maquilladora.

Y más adelante, en su extenso texto, Lilia Lemoine aprovecha este artículo de La Nación+ y carga un mensaje a la interna del gobierno. “Esto parece parte del intento de hacer que se peleen los ministros. TAMPOCO VA A PASAR. El que opera esto cuántos años tiene, 17? ¿O simplemente es un inmaduro que toma viagra y paga por sexo porque nunca logró ser NADIE y sigue sin serlo y por eso detesta que otros crezcan? ¿A qué voy con esto? Quieren vender peleas internas. ¿Quién? No importa. Ya saldrá a la luz. Esta nota tiene datos pero también relatos. Y vos, que vas a leer esto recordá: no vas a ser presidente. Sí, ya sé que no sos Larreta. Él tampoco va a ser presidente, por si también lo lee”.

Al final de su post en X, Lilia Lemoine deja el link del texto de La Nación+, porque supuestamente lo leerán 10 personas máximo, y luego cuestiona a la periodista que firma la nota y le pide que la desmienta si se equivoca con un escrache de su foto.